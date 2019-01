Super Smash Bros. Ultimate Tops Spanish Charts in December - News

Super Smash Bros. Ultimate took the top spot in Spain in December. FIFA 19, Red Dead Redemption 2, and Marvel's Spider-Man seem unstoppable after remaining in the upper half of the ranking for 3-4 months. Super Mario Odyssey and Grand Theft Auto V make a return, likely boosted by the Christmas period.

All Platforms

SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH) FIFA 19 (PS4) RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4) SPIDER-MAN (PS4) CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 (PS4) SUPER MARIO ODYSSEY (SWITCH) ASSASSIN’S CREED ODYSSEY (PS4) POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! (SWITCH) GRAND THEFT AUTO V (PS4) FIFA 19 (SWITCH)

Top sellers per system were as follows. Player Unknown Battlegrounds makes a rather timid entry at rank nine on PS4, but the real lost cause of December in Spain seems to be Square Enix; Just Cause 4 could only reach last place on the Xbox One rankings.

PS4

FIFA 19 RED DEAD REDEMPTION 2 SPIDER-MAN CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY GRAND THEFT AUTO V GOD OF WAR BATTLEFIELD V PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS SPYRO REIGNITED TRILOGY

PS Vita

MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION NEED FOR SPEED: MOST WANTED: A CRITERION GAME J-STARS VICTORY VS+ ONE PIECE: BURNING BLOOD SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 LEGO JURASSIC WORLD LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL FIFA 15 – LEGACY EDITION AXIOM VERGE – MULTIVERSE EDITION

Nintendo Switch

SUPER SMASH BROS. ULTIMATE SUPER MARIO ODYSSEY POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! FIFA 19 SUPER MARIO PARTY JUST DANCE 2019 MARIO KART 8 DELUXE DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE POKÉMON: LET’S GO, EEVEE! MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

Nintendo 3DS

YO-KAI WATCH 3 SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS – SELECTS SUPER MARIO 3D LAND – SELECTS ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO – SELECTS LEGO JURASSIC WORLD LUIGI’S MANSION LUIGI’S MANSION 2 – SELECTS MARIO KART 7 DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D – SELECTS YO-KAI WATCH BLASTERS: RED CAT CORPS

Xbox One

RED DEAD REDEMPTION 2 FIFA 19 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – GAME PREVIEW EDITION ASSASSIN’S CREED ODYSSEY BATTLEFIELD V CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 FORZA HORIZON 4 GRAND THEFT AUTO V CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY JUST CAUSE 4

PC

THE SIMS 4 CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 OVERWATCH – LEGENDARY EDITION WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 5.0 DIABLO III DIABLO III: BATTLE CHEST COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE BATTLEFIELD V NBA 2K19 THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS

