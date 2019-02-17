PS4 Version of Resident Evil 2 Debuts 4th on Spanish Monthly Sales Charts - NewsThomas Froehlicher , posted 1 day ago / 1,128 Views
Capcom's Resident Evil 2 officially only managed to reach a high of fourth on the monthly Spanish video game charts, hindered by the fact that the Spanish association of video games doesn't combine all of the different versions in its monthly chart. On the platform-specific charts it managed first on both the Xbox One and PC.
1. FIFA 19 (PS4)
2. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)
3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 (PS4)
4. RESIDENT EVIL 2 (PS4)
5. GRAND THEFT AUTO V (PS4)
6. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (SWITCH)
7. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
8. SPIDER-MAN (PS4)
9. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH)
10. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY (PS4)
1. FIFA 19
2. RED DEAD REDEMPTION 2
3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
4. RESIDENT EVIL 2
5. GRAND THEFT AUTO V
6. SPIDER-MAN
7. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
8. GOD OF WAR
9. NBA 2K19
10. BATTLEFIELD V
1. GOD OF WAR COLLECTION
2. RESIDENT EVIL: REVELATIONS 2
3. THE RATCHET & CLANK TRILOGY
4. NEED FOR SPEED: MOST WANTED: A CRITERION GAME
5. ASSASSIN’S CREED III: LIBERATION
6. RIDGE RACER
7. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
8. CALL OF DUTY: BLACK OPS DECLASSIFIED
9. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL
10. FIFA 15
1. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE
2. MARIO KART 8 DELUXE
3. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE
4. FIFA 19
5. JUST DANCE 2019
6. SUPER MARIO ODYSSEY
7. POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU!
8. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
9. SPLATOON 2
10. POKÉMON: LET’S GO, EEVEE!
1. SUPER MARIO 3D LAND
2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
3. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS
4. MARIO KART 7
5. POKEMON MOON
6. LUIGI’S MANSION 2
7. MARIO PARTY: ISLAND TOUR
8. LEGO JURASSIC WORLD
9. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D
10. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D
1. RESIDENT EVIL 2
2. FIFA 19
3. RED DEAD REDEMPTION 2
4. GRAND THEFT AUTO V
5. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
6. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
7. BATTLEFIELD V
8. FORZA HORIZON 4
9. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
10. CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
1. RESIDENT EVIL 2
2. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
3. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE
4. THE SIMS 4
5. TOTAL WAR: WARHAMMER II
6. GRAND THEFT AUTO V
7. RISE OF THE TOMB RAIDER
8. BATTLEFLEET GOTHIC: ARMADA II
9. JUST CAUSE 3
10. TOMB RAIDER
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2 Comments
It was never going to hold a place in Spanish hearts like RE4 .
Well, we already know it has surpassed 3 million copies in its first week already so it's in good hands for sure. Well ahead of RE7, anyway, which ended up doing 6 million or so. Here's to hoping RE2 makes it past 7 million. https://www.playstationlifestyle.net/2019/01/29/resident-evil-2-sales-for-remake-3-million-units/#/slide/1