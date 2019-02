PS4 Version of Resident Evil 2 Debuts 4th on Spanish Monthly Sales Charts - News

Capcom's Resident Evil 2 officially only managed to reach a high of fourth on the monthly Spanish video game charts, hindered by the fact that the Capcom's Resident Evil 2 officially only managed to reach a high of fourth on the monthly Spanish video game charts, hindered by the fact that the Spanish association of video games doesn't combine all of the different versions in its monthly chart. On the platform-specific charts it managed first on both the Xbox One and PC.

Meanwhile, Super Smash Bros. Ultimate dropped significantly, while New Super Mario Bros. U Deluxe drew the attention of Switch owners in the country.

All Platforms



1. FIFA 19 (PS4)

2. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 (PS4)

4. RESIDENT EVIL 2 (PS4)

5. GRAND THEFT AUTO V (PS4)

6. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (SWITCH)

7. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)

8. SPIDER-MAN (PS4)

9. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH)

10. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY (PS4)

Top sellers per system were as follows. Spaniards seem to hold very little interest in war planes and air combat - Ace Combat 7: Skies Unknown is a complete no show, despite being popular in every other country so far. Tales of Vesperia: Definitive Edition also failed to attract players on any system.

PS4



1. FIFA 19

2. RED DEAD REDEMPTION 2

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

4. RESIDENT EVIL 2

5. GRAND THEFT AUTO V

6. SPIDER-MAN

7. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

8. GOD OF WAR

9. NBA 2K19

10. BATTLEFIELD V

PS Vita



1. GOD OF WAR COLLECTION

2. RESIDENT EVIL: REVELATIONS 2

3. THE RATCHET & CLANK TRILOGY

4. NEED FOR SPEED: MOST WANTED: A CRITERION GAME

5. ASSASSIN’S CREED III: LIBERATION

6. RIDGE RACER

7. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

8. CALL OF DUTY: BLACK OPS DECLASSIFIED

9. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL

10. FIFA 15

Nintendo Switch



1. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

2. MARIO KART 8 DELUXE

3. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

4. FIFA 19

5. JUST DANCE 2019

6. SUPER MARIO ODYSSEY

7. POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU!

8. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

9. SPLATOON 2

10. POKÉMON: LET’S GO, EEVEE!

Nintendo 3DS



1. SUPER MARIO 3D LAND

2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

3. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS

4. MARIO KART 7

5. POKEMON MOON

6. LUIGI’S MANSION 2

7. MARIO PARTY: ISLAND TOUR

8. LEGO JURASSIC WORLD

9. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D

10. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D

Xbox One



1. RESIDENT EVIL 2

2. FIFA 19

3. RED DEAD REDEMPTION 2

4. GRAND THEFT AUTO V

5. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

6. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

7. BATTLEFIELD V

8. FORZA HORIZON 4

9. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

10. CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

PC



1. RESIDENT EVIL 2

2. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

3. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

4. THE SIMS 4

5. TOTAL WAR: WARHAMMER II

6. GRAND THEFT AUTO V

7. RISE OF THE TOMB RAIDER

8. BATTLEFLEET GOTHIC: ARMADA II

9. JUST CAUSE 3

10. TOMB RAIDER

