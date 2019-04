Sekiro Edges out Devil May Cry 5 in March Spanish Sales Charts - Sales

/ 349 Views



While having fewer days on the market than Devil May Cry 5, Sekiro: Shadows Dies Twice came out on top in Spain last month. Capcom's game was more popular on Xbox One, but was significantly off the pace on PC where it completely missed out on a spot in the top ten.

All Platforms



1. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE (PS4)

2. DEVIL MAY CRY 5 (PS4)

3. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 (PS4)

4. FIFA 19 (PS4)

5. GRAND THEFT AUTO V (PS4)

6. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)

7. YOSHI’S CRAFTED WORLD (SWITCH)

8. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY (PS4)

9. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)

10. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH)

Tom Clancy's: The Division 2 was the third biggest release of the month, enough to end up on the podium ahead of long-time sellers like FIFA 19 and Red Dead Redemption 2. That wasn't the case for Yoshi's Crafted World - the Switch's newest exclusive came in at number seven. But the biggest disappointment goes to EA's Anthem, which failed to show up in March.

Top sellers per system were as follows:

PS4



1. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

2. DEVIL MAY CRY 5

3. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2

4. FIFA 19

5. GRAND THEFT AUTO V

6. RED DEAD REDEMPTION 2

7. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

8. DIRT RALLY 2.0

9. RESIDENT EVIL 2

10. KINGDOM HEARTS III

PS Vita

1. DARKEST DUNGEON

2. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

3. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL

4. WORLD OF FINAL FANTASY

5. LEGO MARVEL’S AVENGERS

6. LEGO JURASSIC WORLD

7. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM

8. CODE: REALIZE: WINTERTIDE MIRACLES

9. MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION

10. OPERATION BABEL: NEW TOKYO LEGACY



Nintendo SWITCH

1. YOSHI’S CRAFTED WORLD

2. MARIO KART 8 DELUXE

3. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

4. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

5. MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE

6. SUPER MARIO PARTY

7. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

8. JUST DANCE 2019

9. FIFA 19

10. DIABLO III: ETERNAL COLLECTION



Nintendo 3DS

1. YO-KAI WATCH 3

2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

3. SUPER MARIO 3D LAND

4. KIRBY’S EXTRA EPIC YARN

5. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS

6. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D

7. LEGO JURASSIC WORLD

8. POKEMON MOON

9. MARIO PARTY: ISLAND TOUR

10. MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY XBOX One

1. DEVIL MAY CRY 5

2. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

3. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2

4. RED DEAD REDEMPTION 2

5. GRAND THEFT AUTO V

6. FIFA 19

7. ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

8. DIRT RALLY 2.0

9. FAR CRY NEW DAWN

10. KINGDOM HEARTS III PC

1. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2. OVERWATCH

3. DIABLO III: BATTLE CHEST

4. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

5. DIABLO III

6. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2

7. TOM CLANCY’S THE DIVISION

8. THE SIMS 4

9. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

10. FAR CRY NEW DAWN

More Articles

by, posted 3 hours ago