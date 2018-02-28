US PlayStation Store Critics’ Choice Sale Discounts Games Up to 40% Off - NewsWilliam D'Angelo , posted 11 hours ago / 697 Views
Sony Interactive Entertainment America is running a Critic's Choice Sale on the US PlayStation Store discounting games up to 40 percent off until Tuesday, March 6 at 8am PT.
Here is the list of games discounted:
|Platform
|Title
|Sale Price
|PS Plus Price
|Original Price
|PS4
|ARMELLO – DELUXE BUNDLE
|$19.99
|$11.99
|$39.99
|PS4
|ASASSIN’S CREED ORIGINS – GOLD EDITION
|$76.99
|$66.99
|$99.99
|PS4
|ASSASSIN’S CREED ORIGINS
|$46.19
|$40.19
|$59.99
|PS4
|ASSASSIN’S CREED ORIGINS – DELUXE EDITION
|$53.89
|$46.89
|$69.99
|PS4
|AXIOM VERGE
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|BANNER SAGA COMPLETE PACK WITH SURVIVAL MODE
|$22.79
|$18.99
|$37.99
|PS4
|BATTLE CHASERS: NIGHTWAR
|$20.99
|$17.99
|$29.99
|PS4
|BATTLEFIELD 1 – REVOLUTION EDITION
|$29.99
|$19.79
|$59.99
|PS4
|BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE EDITIONS
|$39.99
|$19.99
|$79.99
|PS4
|BATTLEFIELD 1 PREMIUM PASS
|$24.99
|$14.99
|$49.99
|PS4
|BLAZBLUE: CENTRAL FICTION
|$29.99
|$23.99
|$59.99
|PS4
|BULLY
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|CALL OF DUTY: WWII
|$47.99
|$38.99
|$59.99
|PS4
|CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
|$29.99
|$23.99
|$39.99
|PS4
|CRYPT OF THE NECRODANCER
|$5.99
|$4.49
|$14.99
|PS4
|DARKEST DUNGEON
|$12.49
|$9.99
|$24.99
|PS4
|DESTINY 2
|$41.99
|$32.99
|$59.99
|PS4
|DESTINY 2 – DIGITAL DELUXE
|$79.99
|$59.99
|$99.99
|PS4
|DESTINY 2 – GAME + EXPANSION PASS BUNDLE
|$71.99
|$53.99
|$89.99
|PS4
|DIRT 4
|$29.99
|$23.99
|$59.99
|PS4
|DYING LIGHT
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION
|$17.99
|$14.99
|$29.99
|PS4
|ECHO
|$16.74
|$14.24
|$24.99
|PS4
|ENTER THE GUNGEON
|$8.99
|$7.49
|$14.99
|PS4
|F1 2017
|$29.99
|$23.99
|$59.99
|PS4
|FOR HONOR
|$25.79
|$19.79
|$59.99
|PS4
|FOR HONOR DELUXE EDITION
|$32.19
|$25.19
|$69.99
|PS4
|FOR HONOR GOLD EDITION
|$49.99
|$39.99
|$99.99
|PS4
|GRAN TURISMO SPORT
|$38.99
|$32.99
|$59.99
|PS4
|GRAN TURISMO SPORT DIGITAL DELUXE EDITION
|$55.99
|$47.99
|$79.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO III
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD
|$94.99
|$84.99
|$99.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO V
|$35.99
|$29.99
|$59.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE
|$56.99
|$49.39
|$75.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY
|$20.99
|$17.49
|$34.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|GRAVITY RUSH 2
|$21.99
|$17.99
|$39.99
|PS4
|GTAV AND CRIMINAL ENTERPRIZE STARTER PACK BUNDLE
|$67.99
|$59.49
|$84.99
|PS4
|GTAV STARTER PACK & MEGALODON SHARK CARD BUNDLE
|$115.49
|$100.49
|$149.99
|PS4
|GTAV STARTER PACK & WHALE SHARK CARD BUNDLE
|$101.99
|$89.99
|$119.99
|PS4
|GTAV STARTER PACK AND GREAT WHITE SHARK CARD BUNDLE
|$79.99
|$69.99
|$99.99
|PS4
|GUILTY GEAR XRD REV 2
|$19.99
|$15.99
|$39.99
|PS4
|HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
|$23.99
|$20.99
|$29.99
|PS4
|HORIZON ZERO DAWN COMPLETE EDITION
|$34.99
|$32.49
|$49.99
|PS4
|ICEY
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|INSIDE
|$9.99
|$7.99
|$19.99
|PS4
|INSIDE & LIMBO BUNDLE
|$11.99
|$8.99
|$29.99
|PS4
|KING OF FIGHTERS XIV ANNIVERSARY EDITION
|$35.99
|$29.99
|$59.99
|PS4
|L.A. NOIRE
|$33.99
|$29.99
|$39.99
|PS4
|LIMBO
|$3.99
|$2.99
|$9.99
|PS4
|LINELIGHT
|$4.99
|$3.99
|$9.99
|PS4
|MANHUNT
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|MARVEL VS CAPCOM INFINITE CHARACTER PASS
|$23.99
|$20.99
|$29.99
|PS4
|MARVEL VS CAPCOM INFINITE DELUXE EDITION
|$53.99
|$44.99
|$89.99
|PS4
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
|$35.99
|$29.99
|$59.99
|PS4
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS
|$23.99
|$20.99
|$29.99
|PS4
|MAX PAYNE
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR – GAME OF THE YEAR EDITION
|$13.99
|$11.99
|$19.99
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR SEASON PASS
|$17.49
|$14.99
|$24.99
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
|$47.99
|$44.99
|$49.99
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR GOLD EDITION
|$79.99
|$74.99
|$89.99
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR SILVER EDITION
|$63.99
|$59.99
|$69.99
|PS4
|MORTAL KOMBAT X KLASSIC PACK 2
|$2.39
|$1.99
|$3.99
|PS4
|MORTAL KOMBAT X KOMBAT PACK
|$5.99
|$4.99
|$9.99
|PS4
|MORTAL KOMBAT X KOMBAT PACK 2
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|MORTAL KOMBAT X XL PACK
|$14.99
|$12.49
|$24.99
|PS4
|MORTAL KOMBAT XL
|$17.99
|$14.99
|$19.99
|PS4
|MOTO RACER 4
|$15.99
|$9.99
|$39.99
|PS4
|NEX MACHINA
|$7.99
|$5.99
|$19.99
|PS4
|NIDHOGG 2
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|NIOH – THE COMPLETE EDITION
|$29.99
|$24.99
|$49.99
|PS4
|OKAMI HD
|$14.99
|$13.99
|$19.99
|PS4
|OXENFREE
|$6.99
|$4.99
|$19.99
|PS4
|OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME
|$7.69
|$5.49
|$21.99
|PS4
|OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME + AVATARS
|$8.39
|$5.99
|$23.99
|PS4
|PREY
|$23.99
|$19.99
|$39.99
|PS4
|PYRE
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD
|$26.99
|$23.99
|$29.99
|PS4
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD GOLD EDITION
|$44.99
|$39.99
|$49.99
|PS4
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD SEASON PASS
|$23.99
|$20.99
|$29.99
|PS4
|ROCK OF AGES 2
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|ROCK OF AGES 2 CLASSIC BUNDLE
|$13.99
|$11.99
|$19.99
|PS4
|SFV: ARCADE DELUXE EDITION
|$59.49
|$55.99
|$69.99
|PS4
|SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE
|$35.99
|$29.99
|$59.99
|PS4
|SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION
|$53.99
|$44.99
|$89.99
|PS4
|SPORTSFRIENDS
|$5.24
|—
|$14.99
|PS4
|STEEP WINTER GAMES EDITION
|$35.99
|$29.99
|$59.99
|PS4
|STEEP WINTER GAMES GOLD EDITION
|$47.99
|$39.99
|$79.99
|PS4
|STREET FIGHTER V – DELUXE V2
|$31.99
|$29.99
|$39.99
|PS4
|SUNDERED
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|TALES FROM THE BORDERLANDS – SEASON PASS
|$8.99
|$7.49
|$14.99
|PS4
|TEKKEN 7
|$35.99
|$29.99
|$59.99
|PS4
|TEKKEN 7 – DELUXE EDITION
|$55.24
|$46.74
|$84.99
|PS4
|TESO: MORROWIND BUNDLE
|$20.09
|—
|$29.99
|PS4
|TESO: MORROWIND COLLECTOR’S EDITION BUNDLE
|$26.79
|—
|$39.99
|PS4
|THE BRIDGE
|$3.39
|$2.39
|$9.99
|PS4
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND COLLECTOR’S ED. UPGRADE
|$20.09
|—
|$29.99
|PS4
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND UPGRADE
|$13.39
|—
|$19.99
|PS4
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
|$29.99
|—
|$39.99
|PS4
|THE FLAME IN THE FLOOD: COMPLETE EDITION
|$7.49
|$5.99
|$14.99
|PS4
|THE INNER WORLD
|$8.99
|$7.49
|$14.99
|PS4
|THE KING OF FIGHTERS XIV: 4 CHARACTER BUNDLE PACK
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|THE LAST OF US REMASTERED
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR
|$13.99
|$11.99
|$19.99
|PS4
|THE TOWN OF LIGHT
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|THE WARRIORS
|$10.49
|$8.99
|$14.99
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT
|$23.99
|$19.99
|$39.99
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION
|$24.99
|$19.99
|$49.99
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE
|$5.99
|$4.99
|$9.99
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS
|$14.99
|$12.49
|$24.99
|PS4
|THREE FOURTHS HOME: EXTENDED EDITION
|$3.99
|$2.49
|$9.99
|PS4
|TITANFALL 2 STANDARD EDITION
|$14.99
|$5.99
|$29.99
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS DELUXE EDITION
|$32.19
|$25.19
|$69.99
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS GOLD EDITION
|$49.99
|$39.99
|$99.99
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION
|$25.79
|$19.79
|$59.99
|PS4
|TROPICO 5
|$7.49
|$4.49
|$29.99
|PS4
|TUMBLESTONE
|$8.49
|$5.99
|$24.99
|PS4
|UNCHARTED: THE LOST LEGACY
|$23.99
|$19.99
|$39.99
|PS4
|WATCH DOGS 2
|$25.79
|$19.79
|$59.99
|PS4
|WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION
|$32.19
|$25.19
|$69.99
|PS4
|WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION
|$49.99
|$39.99
|$99.99
|PS4
|WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
|$12.99
|$10.99
|$19.99
|PS4
|ZERO ESCAPE ZERO TIME DILEMMA
|$19.99
|$15.99
|$39.99
|PS4
|ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES
|$24.99
|$19.99
|$49.99
|PS3
|BLAZBLUE: CENTRAL FICTION
|$24.99
|$19.99
|$49.99
|PS3
|GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION
|$11.99
|$8.99
|$29.99
|PS3
|GRAND THEFT AUTO V
|$23.99
|$19.99
|$39.99
|PS3
|GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE
|$30.59
|$25.49
|$50.99
|PS3
|GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE
|$48.99
|$39.19
|$97.99
|PS3
|GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CASH CARD BUNDLE
|$39.59
|$32.39
|$71.99
|PS3
|LIMBO
|$3.99
|$2.99
|$9.99
|PS3
|RED DEAD REDEMPTION AND UNDEAD NIGHTMARE COLLECTION
|$19.99
|$15.99
|$39.99
|PS3
|RED DEAD REDEMPTION: UNDEAD NIGHTMARE
|$7.49
|$5.99
|$14.99
|PS3
|TALES FROM THE BORDERLANDS – SEASON PASS
|$8.99
|$7.49
|$14.99
|PS3
|THE BRIDGE
|$3.39
|$2.39
|$9.99
|PS VITA
|AXIOM VERGE
|$11.99
|$9.99
|$19.99
|PS VITA
|CRYPT OF THE NECRODANCER
|$5.99
|$4.49
|$14.99
|PS VITA
|LIMBO
|$3.99
|$2.99
|$9.99
|PS VITA
|SEVERED
|$5.99
|$4.49
|$14.99
|PS VITA
|THE BRIDGE
|$3.39
|$2.39
|$9.99
|PS VITA
|THREE FOURTHS HOME: EXTENDED EDITION
|$3.99
|$2.49
|$9.99
|PS VITA
|YOMAWARI: NIGHT ALONE
|$9.99
|$7.99
|$19.99
|PS VITA
|YOMAWARI: NIGHT ALONE / HTOLNIQ: THE FIREFLY DIARY
|$14.99
|$11.99
|$29.99
|PS VITA
|ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES
|$19.99
|$15.99
|$39.99
A life-long and avid gamer, William D'Angelo was first introduced to VGChartz in 2007. After years of supporting the site, he was brought on in 2010 as a junior analyst, working his way up to lead analyst in 2012. He has expanded his involvement in the gaming community by producing content on his own YouTube channel and Twitch channel dedicated to gaming Let's Plays and tutorials. You can contact the author at wdangelo@vgchartz.com or on Twitter @TrunksWD.
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35 bucks for hzd complete edition? Thats value right there
Hmmm. Thinking about Yowamari/HOTOLNIQ The Firefly Diary. Thanks for the info. Don't check out the store much these days.
Pick up Horizon and Gravity Rush 2 if you havent yet!!
So glad I started a US psn, even with your silly sales tax that isn't factored into the RRP.
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