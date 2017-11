PlayStation Black Friday Deals Now Available for Everyone - News

The early Black Friday sale on the PlayStation Store has ended and it is now available for everyone. Games have been discounted up 50 percent off, while PlayStation Plus members save an extra 10 percent.

Here is a list of other Black Friday deals:

Here is the complete list of discounted games:

Black Friday Early Access Titles Now Open to Public





Platform Title Original Price Sale PS Plus Price PS4 ASASSIN’S CREED ORIGINS – GOLD EDITION $99.99 $69.99 PS4 ASSASSIN’S CREED ORIGINS $59.99 $41.99 PS4 ASSASSIN’S CREED ORIGINS – DELUXE EDITION $69.99 $48.99 PS4 CALL OF DUTY: WWII – DIGITAL DELUXE $99.99 $89.99 PS4 DESTINY 2 – DIGITAL DELUXE $99.99 $74.99 PS4 DESTINY 2 – GAME + EXPANSION PASS BUNDLE $89.99 $67.49 PS4 FIFA 18 $59.99 $35.99 PS4 FIFA 18 ICON EDITION $99.99 $59.99 PS4 FIFA 18 RONALDO EDITION $79.99 $47.99 PS4 MADDEN NFL 18 $59.99 $30.00 PS4 MADDEN NFL 18: G.O.A.T. HOLIDAY EDITION $79.99 $40.00 PS4 NEED FOR SPEED PAYBACK – DELUXE EDITION $79.99 $47.99 PS4 NEED FOR SPEED PAYBACK $59.99 $35.99 PS4 NHL 18 $59.99 $30.00 PS4 NHL 18 – DELUXE EDITION $79.99 $40.00 PS4 NHL 18 – SUPER DELUXE EDITION $99.99 $50.00 PS4 OVERWATCH – GAME OF THE YEAR BUNDLE $59.99 $30.00 PS4 PROJECT CARS 2 $59.99 $41.99 PS4 SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE $59.99 $41.99 PS4 SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION $89.99 $62.99 Black Friday Games Platform Title Original Price Sale Price PS Plus Price PS4 7 DAYS TO DIE $29.99 $8.99 $5.99 PS4 AGENTS OF MAYHEM $39.99 $19.99 — PS4 AGENTS OF MAYHEM: TOTAL MAYHEM BUNDLE $49.99 $24.99 — PS4 ARK: SURVIVAL EVOLVED $59.99 $38.99 — PS4 ASSASSIN’S CREED SYNDICATE $49.99 $19.99 — PS4 ASSASSIN’S CREED SYNDICATE GOLD EDITION $69.99 $27.99 — PS4 ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION $49.99 $19.99 — PS4 ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG UNITY SYNDICATE $89.99 $29.69 — PS4 BAJA $29.99 $23.99 $19.49 PS4 BATMAN THE TELLTALE SERIES SEASON 2 – SEASON PASS $24.99 $17.49 $14.99 PS4 BATTLEFIELD 1 – REVOLUTION EDITION $59.99 $29.99 — PS4 BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE EDITIONS $79.99 $39.99 — PS4 BATTLEFIELD 1 PREMIUM PASS $49.99 $14.99 — PS4 BATTLEFIELD 4 $19.99 $7.99 — PS4 BATTLEFIELD 4 PREMIUM EDITION $59.99 $23.99 — PS4 BATTLEFIELD HARDLINE $19.99 $7.99 — PS4 BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION $24.99 $9.99 — PS4 BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION $59.99 $17.99 — PS4 BIOSHOCK: THE COLLECTION $59.99 $25.79 $19.79 PS4 BLAZBLUE: CENTRAL FICTION $59.99 $23.99 — PS4 BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION $59.99 $25.79 $19.79 PS4 BULLY $14.99 $10.49 $8.99 PS4 CALL OF DUTY: BLACK OPS III – ZOMBIES DELUXE $99.99 $74.99 — PS4 CALL OF DUTY: BLACK OPS III-ZOMBIES EDITION $59.99 $44.99 — PS4 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE $59.99 $29.99 — PS4 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – DIGITAL DELUXE $99.99 $64.99 — PS4 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – LEGACY EDITION $79.99 $47.99 — PS4 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED $39.99 $29.99 — PS4 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY $39.99 $29.99 — PS4 DANGANRONPA 1/2 RELOAD $39.99 $23.99 $19.99 PS4 DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS $29.99 $13.49 $10.49 PS4 DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY $59.99 $50.99 $44.99 PS4 DARK SOULS III $59.99 $23.99 — PS4 DARK SOULS III – DELUXE EDITION $84.99 $33.99 — PS4 DESTINY 2 $59.99 $41.99 $38.99 PS4 DIRT 4 $59.99 $29.99 — PS4 DISHONORED 2 $39.99 $19.99 — PS4 DISHONORED 2 COMPLETE COLLECTION $79.99 $31.99 — PS4 DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER $29.99 $14.99 — PS4 DISHONORED®: DEATH OF THE OUTSIDER™ DELUXE BUNDLE $59.99 $26.99 — PS4 DOOM $29.99 $20.09 — PS4 DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION $39.99 $9.99 — PS4 DRAGON QUEST BUILDERS $59.99 $29.99 — PS4 DRAGON QUEST HEROES II EXPLORERS EDITION $59.99 $29.99 — PS4 DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION $29.99 $17.99 — PS4 EA FAMILY BUNDLE $39.99 $15.99 — PS4 EA SPORTS FIFA 18 & NHL 18 BUNDLE $99.99 $59.99 — PS4 EA SPORTS RORY MCILROY PGA TOUR $29.99 $9.89 — PS4 EA SPORTS UFC 2 $39.99 $15.99 — PS4 ELEX $59.99 $50.99 $44.99 PS4 EVOLVE ULTIMATE EDITION $49.99 $17.49 $12.49 PS4 FALLOUT 4 $29.99 $20.09 — PS4 FALLOUT 4 GOTY $59.99 $29.99 — PS4 FAR CRY PRIMAL $49.99 $14.99 — PS4 FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION $54.99 $16.49 — PS4 FARPOINT $49.99 $29.99 — PS4 FIFA 18 – NBA LIVE 18 BUNDLE $79.99 $39.99 — PS4 FIFA 18 – NFS PAYBACK BUNDLE $99.99 $64.99 — PS4 FINAL FANTASY XV $49.99 $19.99 — PS4 FINAL FANTASY XV DIGITAL PREMIUM EDITION $74.99 $29.99 — PS4 FOR HONOR $59.99 $25.19 — PS4 FOR HONOR DELUXE EDITION $69.99 $27.99 — PS4 FOR HONOR GOLD EDITION $99.99 $39.99 — PS4 GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD $99.99 $94.99 $89.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V $59.99 $35.99 $29.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDL $75.99 $41.79 $34.19 PS4 GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE $135.99 $74.79 $61.19 PS4 GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CARD BUNDLE $98.99 $54.44 $44.54 PS4 GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY $34.99 $20.99 $17.49 PS4 GUILTY GEAR XRD REV 2 $39.99 $15.99 — PS4 GWENT – 1600X METEORITE POWDER $17.99 $8.99 — PS4 GWENT – 3200X METEORITE POWDER $30.49 $15.24 — PS4 GWENT – 4800X METEORITE POWDER $42.49 $21.24 — PS4 GWENT – 7200X METEORITE POWDER $58.49 $29.24 — PS4 HIDDEN AGENDA $19.99 $14.99 — PS4 HORIZON $39.99 $19.99 — PS4 HORIZON ZERO DAWN DIGITAL DELUXE EDITION $49.99 $24.99 — PS4 I AM SETSUNA $39.99 $19.99 — PS4 INJUSTICE 2 $49.99 $19.99 — PS4 JUST CAUSE 3 $59.99 $11.99 — PS4 JUST CAUSE 3: AIR LAND & SEA EXPANSION PASS $24.99 $4.99 — PS4 JUST DANCE 2017 $49.99 $19.99 — PS4 JUST DANCE 2017 GOLD EDITION $59.99 $23.99 — PS4 JUST DANCE 2018 $59.99 $40.19 — PS4 KNOWLEDGE IS POWER $19.99 $14.99 — PS4 LIFE IS STRANGE COMPLETE SEASON $19.99 $4.99 — PS4 LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM – DELUXE EDITION $24.99 $17.49 — PS4 MAFIA III $39.99 $19.99 $15.99 PS4 MAFIA III DELUXE EDITION $59.99 $29.99 $23.99 PS4 MAFIA III SEASON PASS $29.99 $17.99 $14.99 PS4 MARVEL VS CAPCOM INFINITE DELUXE EDITION $89.99 $76.49 $67.49 PS4 MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION $59.99 $47.99 $41.99 PS4 MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS $19.99 $11.99 $9.99 PS4 MASS EFFECT ANDROMEDA – DELUXE EDITION $49.99 $24.99 — PS4 MASS EFFECT: ANDROMEDA $39.99 $19.99 — PS4 MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 & 2 COMBO PACK $29.99 $20.99 $17.99 PS4 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR $59.99 $35.99 — PS4 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR GOLD EDITION $99.99 $69.99 — PS4 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR SILVER EDITION $79.99 $47.99 — PS4 MINECRAFT STORY MODE: SEASON 2 SEASON PASS $24.99 $14.99 $12.49 PS4 MIRROR’S EDGE CATALYST $19.99 $4.99 — PS4 MLB THE SHOW 17 $29.99 $14.99 — PS4 MLB THE SHOW 17 ALL STAR EDITION $39.99 $19.99 — PS4 MORTAL KOMBAT X $19.99 $7.99 — PS4 MOTOGP17 GAME $49.99 $29.99 $24.99 PS4 MXGP3 GAME $49.99 $24.99 $19.99 PS4 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO $49.99 $34.99 — PS4 NBA 2K18 $59.99 $47.99 $41.99 PS4 NBA 2K18 LEGEND EDITION $99.99 $69.99 $59.99 PS4 NBA 2K18 LEGEND EDITION GOLD $149.99 $134.99 $119.99 PS4 NBA 2KVR EXPERIENCE (VR) $14.99 $4.49 $2.99 PS4 NBA LIVE 18 $29.99 $14.99 — PS4 NEED FOR SPEED $19.99 $9.99 — PS4 NEED FOR SPEED 2016 & NEED FOR SPEED RIVALS DIGITAL BUNDLE $49.99 $19.99 — PS4 NEED FOR SPEED DELUXE EDITION $24.99 $12.49 — PS4 NEED FOR SPEED RIVALS $19.99 $6.59 — PS4 NEED FOR SPEED RIVALS COMPLETE EDITION $29.99 $7.49 — PS4 NIER: AUTOMATA $59.99 $35.99 — PS4 PEGGLE 2 MAGICAL MASTERS EDITION $14.99 $5.99 — PS4 PERSONA 5 $59.99 $29.99 — PS4 PERSONA 5 ULTIMATE EDITION $124.99 $87.49 — PS4 PERSONA 5: COSTUME & BGM BUNDLE $59.99 $44.99 — PS4 PERSONA 5: PERSONA BUNDLE $19.99 $14.99 — PS4 PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2 – FROSTY DELUXE EDITION $24.99 $14.99 — PS4 PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2: STANDARD EDITION $19.99 $7.99 — PS4 PREY $39.99 $19.99 — PS4 PRO EVOLUTION SOCCER 2018 $59.99 $41.99 $35.99 PS4 PRO EVOLUTION SOCCER 2018 FC BARCELONA EDITION $69.99 $48.99 $41.99 PS4 PVZ GARDEN WARFARE 2 – FROSTY STANDARD EDITION $19.99 $11.99 — PS4 RAINBOW SIX SIEGE COMPLETE EDITION $99.99 $49.99 — PS4 RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION $59.99 $19.79 — PS4 SINE MORA EX $19.99 $15.99 $13.39 PS4 STEEP $39.99 $15.99 — PS4 SUDDEN STRIKE 4 $59.99 $44.99 $41.99 PS4 SYBERIA 3 $49.99 $24.99 — PS4 TEKKEN 7 $59.99 $35.99 — PS4 TEKKEN 7 – DELUXE EDITION $84.99 $50.99 — PS4 THE CREW ULTIMATE EDITION $49.99 $19.99 — PS4 THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION $19.99 $9.99 $7.99 PS4 THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND BUNDLE $59.99 $29.99 — PS4 THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND COLLECTOR’S ED. UPGRADE $59.99 $29.99 — PS4 THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND COLLECTOR’S EDITION BUNDLE $79.99 $39.99 — PS4 THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND UPGRADE $39.99 $19.99 — PS4 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION $39.99 $19.99 — PS4 THE EVIL WITHIN 2 $59.99 $29.99 — PS4 THE GOLF CLUB 2 $39.99 $15.99 $11.99 PS4 THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME $59.99 $29.99 — PS4 THE WALKING DEAD: A NEW FRONTIER SEASON PASS $24.99 $12.49 $9.99 PS4 THE WARRIORS $14.99 $10.49 $8.99 PS4 THE WITCHER 3: WILD HUNT $39.99 $19.99 — PS4 THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE $19.99 $9.99 — PS4 THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION $49.99 $19.99 — PS4 THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE $9.99 $4.99 — PS4 THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS $24.99 $12.49 — PS4 TITANFALL 2 – ULTIMATE EDITION 1 $39.99 $19.99 — PS4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE $49.99 $19.99 — PS4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 2 GOLD EDITION $79.99 $31.99 — PS4 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS DELUXE EDITION $69.99 $34.99 — PS4 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS GOLD EDITION $99.99 $49.99 — PS4 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION $59.99 $29.99 — PS4 TOM CLANCY’S GHOST RECON® WILDLANDS AND RAINBOW SIX SIEGE $99.99 $49.99 — PS4 TOM CLANCY’S THE DIVISION $49.99 $14.99 — PS4 TOM CLANCY’S THE DIVISION AND RAINBOW SIX SIEGE BUNDLE $69.99 $40.59 — PS4 TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION $89.99 $29.69 — PS4 UFC 2 DELUXE EDITION $49.99 $16.49 — PS4 UNCHARTED 4: A THIEF’S END $39.99 $27.99 — PS4 UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION $39.99 $15.99 — PS4 UNCHARTED: THE LOST LEGACY $39.99 $19.99 — PS4 UNRAVEL $19.99 $4.99 — PS4 VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED $29.99 $13.49 — PS4 WAR OF THE CHOSEN $39.99 $33.99 $29.99 PS4 WARHAMMER 40K: DEATHWATCH $39.99 $27.99 $23.99 PS4 WATCH DOGS 1 AND 2 STANDARD EDITIONS BUNDLE $69.99 $34.99 — PS4 WATCH DOGS 2 $59.99 $19.79 — PS4 WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION $69.99 $24.49 — PS4 WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION $99.99 $34.99 — PS4 WOLFENSTEIN II DELUXE BUNDLE $79.99 $39.99 — PS4 WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS $59.99 $29.99 — PS4 WOLFENSTEIN THE TWO-PACK $29.99 $14.99 — PS4 WWE 2K18 $59.99 $41.99 $35.99 PS4 WWE 2K18 DIGITAL DELUXE BUNDLE $89.99 $62.99 $53.99 PS4 XCOM 2 $59.99 $25.79 $19.79 PS4 XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION $74.99 $32.24 $24.74 PS4 YAKUZA 0 $59.99 $29.99 — PS4 YAKUZA KIWAMI $29.99 $20.09 — PS3 BATTLEFIELD BUNDLE $29.99 $7.49 — PS3 FIFA 18 $59.99 $35.99 — PS3 NBA 2K18 $59.99 $47.99 $41.99 PS3 PERSONA 5 $49.99 $24.99 — PS3 PERSONA 5 ULTIMATE EDITION $114.99 $80.49 — PS3 PERSONA 5: PERSONA BUNDLE $19.99 $14.99 — PS VITA DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY $39.99 $33.99 $29.99



