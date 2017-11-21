PlayStation Black Friday Deals Now Available for Everyone - NewsWilliam D'Angelo, posted 4 hours ago / 387 Views
The early Black Friday sale on the PlayStation Store has ended and it is now available for everyone. Games have been discounted up 50 percent off, while PlayStation Plus members save an extra 10 percent.
Here is a list of other Black Friday deals:
- 1TB PS4 Slim for $299
- 1TB Xbox One S with Assassin's Creed Origins and Rainbow Six Siege for $299
- PlayStation Store games discounted up to 40% Off
- Xbox Store games discounted up to 65% off
- Link Green 2DS with Ocarina of Time 3D for $79
- PS4 Pro and PS Plus Discount in the UK
|Platform
|Title
|Original Price
|Sale
|PS4
|ASASSIN’S CREED ORIGINS – GOLD EDITION
|$99.99
|$69.99
|PS4
|ASSASSIN’S CREED ORIGINS
|$59.99
|$41.99
|PS4
|ASSASSIN’S CREED ORIGINS – DELUXE EDITION
|$69.99
|$48.99
|PS4
|CALL OF DUTY: WWII – DIGITAL DELUXE
|$99.99
|$89.99
|PS4
|DESTINY 2 – DIGITAL DELUXE
|$99.99
|$74.99
|PS4
|DESTINY 2 – GAME + EXPANSION PASS BUNDLE
|$89.99
|$67.49
|PS4
|FIFA 18
|$59.99
|$35.99
|PS4
|FIFA 18 ICON EDITION
|$99.99
|$59.99
|PS4
|FIFA 18 RONALDO EDITION
|$79.99
|$47.99
|PS4
|MADDEN NFL 18
|$59.99
|$30.00
|PS4
|MADDEN NFL 18: G.O.A.T. HOLIDAY EDITION
|$79.99
|$40.00
|PS4
|NEED FOR SPEED PAYBACK – DELUXE EDITION
|$79.99
|$47.99
|PS4
|NEED FOR SPEED PAYBACK
|$59.99
|$35.99
|PS4
|NHL 18
|$59.99
|$30.00
|PS4
|NHL 18 – DELUXE EDITION
|$79.99
|$40.00
|PS4
|NHL 18 – SUPER DELUXE EDITION
|$99.99
|$50.00
|PS4
|OVERWATCH – GAME OF THE YEAR BUNDLE
|$59.99
|$30.00
|PS4
|PROJECT CARS 2
|$59.99
|$41.99
|PS4
|SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE
|$59.99
|$41.99
|PS4
|SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION
|$89.99
|$62.99
|Platform
|Title
|Original Price
|Sale Price
|PS Plus Price
|PS4
|7 DAYS TO DIE
|$29.99
|$8.99
|$5.99
|PS4
|AGENTS OF MAYHEM
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|AGENTS OF MAYHEM: TOTAL MAYHEM BUNDLE
|$49.99
|$24.99
|—
|PS4
|ARK: SURVIVAL EVOLVED
|$59.99
|$38.99
|—
|PS4
|ASSASSIN’S CREED SYNDICATE
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|ASSASSIN’S CREED SYNDICATE GOLD EDITION
|$69.99
|$27.99
|—
|PS4
|ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG UNITY SYNDICATE
|$89.99
|$29.69
|—
|PS4
|BAJA
|$29.99
|$23.99
|$19.49
|PS4
|BATMAN THE TELLTALE SERIES SEASON 2 – SEASON PASS
|$24.99
|$17.49
|$14.99
|PS4
|BATTLEFIELD 1 – REVOLUTION EDITION
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE EDITIONS
|$79.99
|$39.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD 1 PREMIUM PASS
|$49.99
|$14.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD 4
|$19.99
|$7.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD 4 PREMIUM EDITION
|$59.99
|$23.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD HARDLINE
|$19.99
|$7.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION
|$24.99
|$9.99
|—
|PS4
|BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION
|$59.99
|$17.99
|—
|PS4
|BIOSHOCK: THE COLLECTION
|$59.99
|$25.79
|$19.79
|PS4
|BLAZBLUE: CENTRAL FICTION
|$59.99
|$23.99
|—
|PS4
|BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
|$59.99
|$25.79
|$19.79
|PS4
|BULLY
|$14.99
|$10.49
|$8.99
|PS4
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – ZOMBIES DELUXE
|$99.99
|$74.99
|—
|PS4
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III-ZOMBIES EDITION
|$59.99
|$44.99
|—
|PS4
|CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – DIGITAL DELUXE
|$99.99
|$64.99
|—
|PS4
|CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – LEGACY EDITION
|$79.99
|$47.99
|—
|PS4
|CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED
|$39.99
|$29.99
|—
|PS4
|CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
|$39.99
|$29.99
|—
|PS4
|DANGANRONPA 1/2 RELOAD
|$39.99
|$23.99
|$19.99
|PS4
|DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS
|$29.99
|$13.49
|$10.49
|PS4
|DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY
|$59.99
|$50.99
|$44.99
|PS4
|DARK SOULS III
|$59.99
|$23.99
|—
|PS4
|DARK SOULS III – DELUXE EDITION
|$84.99
|$33.99
|—
|PS4
|DESTINY 2
|$59.99
|$41.99
|$38.99
|PS4
|DIRT 4
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|DISHONORED 2
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|DISHONORED 2 COMPLETE COLLECTION
|$79.99
|$31.99
|—
|PS4
|DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER
|$29.99
|$14.99
|—
|PS4
|DISHONORED®: DEATH OF THE OUTSIDER™ DELUXE BUNDLE
|$59.99
|$26.99
|—
|PS4
|DOOM
|$29.99
|$20.09
|—
|PS4
|DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION
|$39.99
|$9.99
|—
|PS4
|DRAGON QUEST BUILDERS
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|DRAGON QUEST HEROES II EXPLORERS EDITION
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION
|$29.99
|$17.99
|—
|PS4
|EA FAMILY BUNDLE
|$39.99
|$15.99
|—
|PS4
|EA SPORTS FIFA 18 & NHL 18 BUNDLE
|$99.99
|$59.99
|—
|PS4
|EA SPORTS RORY MCILROY PGA TOUR
|$29.99
|$9.89
|—
|PS4
|EA SPORTS UFC 2
|$39.99
|$15.99
|—
|PS4
|ELEX
|$59.99
|$50.99
|$44.99
|PS4
|EVOLVE ULTIMATE EDITION
|$49.99
|$17.49
|$12.49
|PS4
|FALLOUT 4
|$29.99
|$20.09
|—
|PS4
|FALLOUT 4 GOTY
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|FAR CRY PRIMAL
|$49.99
|$14.99
|—
|PS4
|FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION
|$54.99
|$16.49
|—
|PS4
|FARPOINT
|$49.99
|$29.99
|—
|PS4
|FIFA 18 – NBA LIVE 18 BUNDLE
|$79.99
|$39.99
|—
|PS4
|FIFA 18 – NFS PAYBACK BUNDLE
|$99.99
|$64.99
|—
|PS4
|FINAL FANTASY XV
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|FINAL FANTASY XV DIGITAL PREMIUM EDITION
|$74.99
|$29.99
|—
|PS4
|FOR HONOR
|$59.99
|$25.19
|—
|PS4
|FOR HONOR DELUXE EDITION
|$69.99
|$27.99
|—
|PS4
|FOR HONOR GOLD EDITION
|$99.99
|$39.99
|—
|PS4
|GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD
|$99.99
|$94.99
|$89.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO V
|$59.99
|$35.99
|$29.99
|PS4
|GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDL
|$75.99
|$41.79
|$34.19
|PS4
|GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE
|$135.99
|$74.79
|$61.19
|PS4
|GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CARD BUNDLE
|$98.99
|$54.44
|$44.54
|PS4
|GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY
|$34.99
|$20.99
|$17.49
|PS4
|GUILTY GEAR XRD REV 2
|$39.99
|$15.99
|—
|PS4
|GWENT – 1600X METEORITE POWDER
|$17.99
|$8.99
|—
|PS4
|GWENT – 3200X METEORITE POWDER
|$30.49
|$15.24
|—
|PS4
|GWENT – 4800X METEORITE POWDER
|$42.49
|$21.24
|—
|PS4
|GWENT – 7200X METEORITE POWDER
|$58.49
|$29.24
|—
|PS4
|HIDDEN AGENDA
|$19.99
|$14.99
|—
|PS4
|HORIZON
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|HORIZON ZERO DAWN DIGITAL DELUXE EDITION
|$49.99
|$24.99
|—
|PS4
|I AM SETSUNA
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|INJUSTICE 2
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|JUST CAUSE 3
|$59.99
|$11.99
|—
|PS4
|JUST CAUSE 3: AIR LAND & SEA EXPANSION PASS
|$24.99
|$4.99
|—
|PS4
|JUST DANCE 2017
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|JUST DANCE 2017 GOLD EDITION
|$59.99
|$23.99
|—
|PS4
|JUST DANCE 2018
|$59.99
|$40.19
|—
|PS4
|KNOWLEDGE IS POWER
|$19.99
|$14.99
|—
|PS4
|LIFE IS STRANGE COMPLETE SEASON
|$19.99
|$4.99
|—
|PS4
|LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM – DELUXE EDITION
|$24.99
|$17.49
|—
|PS4
|MAFIA III
|$39.99
|$19.99
|$15.99
|PS4
|MAFIA III DELUXE EDITION
|$59.99
|$29.99
|$23.99
|PS4
|MAFIA III SEASON PASS
|$29.99
|$17.99
|$14.99
|PS4
|MARVEL VS CAPCOM INFINITE DELUXE EDITION
|$89.99
|$76.49
|$67.49
|PS4
|MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
|$59.99
|$47.99
|$41.99
|PS4
|MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS
|$19.99
|$11.99
|$9.99
|PS4
|MASS EFFECT ANDROMEDA – DELUXE EDITION
|$49.99
|$24.99
|—
|PS4
|MASS EFFECT: ANDROMEDA
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 & 2 COMBO PACK
|$29.99
|$20.99
|$17.99
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
|$59.99
|$35.99
|—
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR GOLD EDITION
|$99.99
|$69.99
|—
|PS4
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR SILVER EDITION
|$79.99
|$47.99
|—
|PS4
|MINECRAFT STORY MODE: SEASON 2 SEASON PASS
|$24.99
|$14.99
|$12.49
|PS4
|MIRROR’S EDGE CATALYST
|$19.99
|$4.99
|—
|PS4
|MLB THE SHOW 17
|$29.99
|$14.99
|—
|PS4
|MLB THE SHOW 17 ALL STAR EDITION
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|MORTAL KOMBAT X
|$19.99
|$7.99
|—
|PS4
|MOTOGP17 GAME
|$49.99
|$29.99
|$24.99
|PS4
|MXGP3 GAME
|$49.99
|$24.99
|$19.99
|PS4
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO
|$49.99
|$34.99
|—
|PS4
|NBA 2K18
|$59.99
|$47.99
|$41.99
|PS4
|NBA 2K18 LEGEND EDITION
|$99.99
|$69.99
|$59.99
|PS4
|NBA 2K18 LEGEND EDITION GOLD
|$149.99
|$134.99
|$119.99
|PS4
|NBA 2KVR EXPERIENCE (VR)
|$14.99
|$4.49
|$2.99
|PS4
|NBA LIVE 18
|$29.99
|$14.99
|—
|PS4
|NEED FOR SPEED
|$19.99
|$9.99
|—
|PS4
|NEED FOR SPEED 2016 & NEED FOR SPEED RIVALS DIGITAL BUNDLE
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|NEED FOR SPEED DELUXE EDITION
|$24.99
|$12.49
|—
|PS4
|NEED FOR SPEED RIVALS
|$19.99
|$6.59
|—
|PS4
|NEED FOR SPEED RIVALS COMPLETE EDITION
|$29.99
|$7.49
|—
|PS4
|NIER: AUTOMATA
|$59.99
|$35.99
|—
|PS4
|PEGGLE 2 MAGICAL MASTERS EDITION
|$14.99
|$5.99
|—
|PS4
|PERSONA 5
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|PERSONA 5 ULTIMATE EDITION
|$124.99
|$87.49
|—
|PS4
|PERSONA 5: COSTUME & BGM BUNDLE
|$59.99
|$44.99
|—
|PS4
|PERSONA 5: PERSONA BUNDLE
|$19.99
|$14.99
|—
|PS4
|PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2 – FROSTY DELUXE EDITION
|$24.99
|$14.99
|—
|PS4
|PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2: STANDARD EDITION
|$19.99
|$7.99
|—
|PS4
|PREY
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|PRO EVOLUTION SOCCER 2018
|$59.99
|$41.99
|$35.99
|PS4
|PRO EVOLUTION SOCCER 2018 FC BARCELONA EDITION
|$69.99
|$48.99
|$41.99
|PS4
|PVZ GARDEN WARFARE 2 – FROSTY STANDARD EDITION
|$19.99
|$11.99
|—
|PS4
|RAINBOW SIX SIEGE COMPLETE EDITION
|$99.99
|$49.99
|—
|PS4
|RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION
|$59.99
|$19.79
|—
|PS4
|SINE MORA EX
|$19.99
|$15.99
|$13.39
|PS4
|STEEP
|$39.99
|$15.99
|—
|PS4
|SUDDEN STRIKE 4
|$59.99
|$44.99
|$41.99
|PS4
|SYBERIA 3
|$49.99
|$24.99
|—
|PS4
|TEKKEN 7
|$59.99
|$35.99
|—
|PS4
|TEKKEN 7 – DELUXE EDITION
|$84.99
|$50.99
|—
|PS4
|THE CREW ULTIMATE EDITION
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION
|$19.99
|$9.99
|$7.99
|PS4
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND BUNDLE
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND COLLECTOR’S ED. UPGRADE
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND COLLECTOR’S EDITION BUNDLE
|$79.99
|$39.99
|—
|PS4
|THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND UPGRADE
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|THE EVIL WITHIN 2
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|THE GOLF CLUB 2
|$39.99
|$15.99
|$11.99
|PS4
|THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|THE WALKING DEAD: A NEW FRONTIER SEASON PASS
|$24.99
|$12.49
|$9.99
|PS4
|THE WARRIORS
|$14.99
|$10.49
|$8.99
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE
|$19.99
|$9.99
|—
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE
|$9.99
|$4.99
|—
|PS4
|THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS
|$24.99
|$12.49
|—
|PS4
|TITANFALL 2 – ULTIMATE EDITION 1
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE
|$49.99
|$19.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 2 GOLD EDITION
|$79.99
|$31.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS DELUXE EDITION
|$69.99
|$34.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS GOLD EDITION
|$99.99
|$49.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S GHOST RECON® WILDLANDS AND RAINBOW SIX SIEGE
|$99.99
|$49.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S THE DIVISION
|$49.99
|$14.99
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S THE DIVISION AND RAINBOW SIX SIEGE BUNDLE
|$69.99
|$40.59
|—
|PS4
|TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION
|$89.99
|$29.69
|—
|PS4
|UFC 2 DELUXE EDITION
|$49.99
|$16.49
|—
|PS4
|UNCHARTED 4: A THIEF’S END
|$39.99
|$27.99
|—
|PS4
|UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION
|$39.99
|$15.99
|—
|PS4
|UNCHARTED: THE LOST LEGACY
|$39.99
|$19.99
|—
|PS4
|UNRAVEL
|$19.99
|$4.99
|—
|PS4
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED
|$29.99
|$13.49
|—
|PS4
|WAR OF THE CHOSEN
|$39.99
|$33.99
|$29.99
|PS4
|WARHAMMER 40K: DEATHWATCH
|$39.99
|$27.99
|$23.99
|PS4
|WATCH DOGS 1 AND 2 STANDARD EDITIONS BUNDLE
|$69.99
|$34.99
|—
|PS4
|WATCH DOGS 2
|$59.99
|$19.79
|—
|PS4
|WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION
|$69.99
|$24.49
|—
|PS4
|WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION
|$99.99
|$34.99
|—
|PS4
|WOLFENSTEIN II DELUXE BUNDLE
|$79.99
|$39.99
|—
|PS4
|WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
|$59.99
|$29.99
|—
|PS4
|WOLFENSTEIN THE TWO-PACK
|$29.99
|$14.99
|—
|PS4
|WWE 2K18
|$59.99
|$41.99
|$35.99
|PS4
|WWE 2K18 DIGITAL DELUXE BUNDLE
|$89.99
|$62.99
|$53.99
|PS4
|XCOM 2
|$59.99
|$25.79
|$19.79
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A life-long and avid gamer, William D'Angelo was first introduced to VGChartz in 2007. After years of supporting the site, he was brought on in 2010 as a junior analyst, working his way up to lead analyst in 2012. He has expanded his involvement in the gaming community by producing content on his own YouTube channel and Twitch channel dedicated to gaming Let's Plays and tutorials. You can contact the author at wdangelo@vgchartz.com or on Twitter @TrunksWD.
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Sick sales!
PS+ is worth it for the sales alone...
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They are selling Gran Turismo Sport for 29,99 € at German PSN right now!
Nice sales. Love Black Friday sales.
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