PlayStation Store Sale Offers Double Discounts for PS Plus Members - NewsWilliam D'Angelo, posted 7 hours ago / 524 Views
The PlayStation Store in the US is currently running a sale until November 7 at 8am PT / 11am ET.
The sale offers "Double Discounts" for PlayStation Plus members. Games are up to 60 percent off for PlayStation Plus members and 30 percent off for non-members.
Here is the complete list of discounts:
|Platform
|Title
|Sale Price
|PS Plus Price
|PS4
|LIFE IS STRANGE EPISODE 2
|$3.24
|$1.49
|PS4
|LIFE IS STRANGE EPISODE 3
|$3.24
|$1.49
|PS4
|LIFE IS STRANGE EPISODE 4
|$3.24
|$1.49
|PS4
|88 HEROES
|$8.99
|$2.99
|PS4
|ABZU
|$14.99
|$9.99
|PS4
|ADVENTURES OF PIP
|$11.24
|$7.49
|PS4
|AGATHA CHRISTIE – THE ABC MURDERS
|$17.99
|$5.99
|PS4
|ALIEN SHOOTER
|$5.59
|$3.19
|PS4
|ANOMALY 2
|$8.24
|$1.49
|PS4
|ANTIQUIA LOST
|$12.74
|$10.49
|PS4
|ASSAULT SUIT LEYNOS
|$11.99
|$3.99
|PS4
|AVEN COLONY
|$23.99
|$17.99
|PS4
|BARD’S GOLD
|$3.34
|$1.69
|PS4
|BB2 – LEGENDARY EDITION
|$33.74
|$22.49
|PS4
|BB2 – OFFICIAL EXPANSION + TEAM PACK
|$29.99
|$19.99
|PS4
|BIG BUCK HUNTER ARCADE
|$12.99
|$5.99
|PS4
|BLACK THE FALL
|$13.04
|$11.09
|PS4
|BLOOD BOWL 2
|$13.99
|$7.99
|PS4
|BLOOD BOWL 2 – OFFICIAL EXPANSION
|$18.74
|$12.49
|PS4
|CARTOON NETWORK: BATTLE CRASHERS
|$12.99
|$5.99
|PS4
|CHIME SHARP
|$6.49
|$2.99
|PS4
|CONGA MASTER
|$5.99
|$1.99
|PS4
|CONSTRUCTOR
|$31.99
|$23.99
|PS4
|DANGEROUS GOLF
|$12.39
|$4.99
|PS4
|DARKEST DUNGEON
|$17.49
|$9.99
|PS4
|DAYD TOWER RUSH
|$4.89
|$2.79
|PS4
|DEAD RISING TRIPLE PACK
|$41.64
|$23.79
|PS4
|DEADPOOL
|$29.99
|$9.99
|PS4
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED
|$35.99
|$11.99
|PS4
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST
|$7.19
|$2.39
|PS4
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION
|$53.99
|$17.99
|PS4
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS
|$17.99
|$5.99
|PS4
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT
|$7.19
|$2.39
|PS4
|DIGITAL VALUE PACK
|$22.79
|$7.59
|PS4
|DIVINITY: ORIGINAL SIN – ENHANCED EDITION
|$25.99
|$11.99
|PS4
|DON’T STARVE: CONSOLE EDITION
|$9.74
|$4.49
|PS4
|EARTH’S DAWN
|$17.99
|$5.99
|PS4
|FARMING SIMULATOR 15: COMPLETE EDITION
|$34.99
|$19.99
|PS4
|FARMING SIMULATOR 17 – BIG BUD DLC
|$12.74
|$10.49
|PS4
|FARMING SIMULATOR 17 – KUHN EQUIPMENT PACK
|$12.74
|$10.49
|PS4
|FARMING SIMULATOR 17 – PREMIUM EDITION
|$52.49
|$29.99
|PS4
|FARMING SIMULATOR 17 – STANDARD EDITION
|$34.99
|$19.99
|PS4
|FATAL FURY: BATTLE ARCHIVES VOLUME 2 (PS2 CLASSIC)
|$9.74
|$4.49
|PS4
|FINAL FANTASY XV
|$37.49
|$24.99
|PS4
|FINAL FANTASY XV DIGITAL PREMIUM EDITION
|$56.24
|$37.49
|PS4
|GUILTY GEAR XRD REV 2
|$31.99
|$23.99
|PS4
|GUILTY GEAR XRD REV 2 CHARACTER COLORS – FULL SET
|$14.39
|$10.79
|PS4
|GUILTY GEAR XRD REV 2 SYSTEM VOICE SET
|$15.99
|$11.99
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE 1ST ENCORE PACK
|$7.99
|$5.99
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE 3RD ENCORE PACK
|$7.99
|$5.99
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE BUNDLE
|$43.19
|$32.39
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE COLORFUL TONE
|$23.99
|$17.99
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE FUTURE SOUND
|$23.99
|$17.99
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE SEASON PASS
|$19.99
|$14.99
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE UNLOCK KEY
|$10.39
|$7.79
|PS4
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE: 2ND ENCORE PACK
|$7.99
|$5.99
|PS4
|HONOR AND DUTY: ARCADE EDITION
|$3.98
|$0.97
|PS4
|HORIZON ZERO DAWN
|$38.99
|$27.99
|PS4
|HUE
|$9.74
|$4.49
|PS4
|JAZZPUNK: DIRECTOR’S CUT
|$11.99
|$8.99
|PS4
|JOTUN: VALHALLA EDITION
|$10.49
|$5.99
|PS4
|KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX
|$39.99
|$29.99
|PS4
|KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE
|$47.99
|$35.99
|PS4
|KLAUS-
|$11.99
|$3.99
|PS4
|KONA
|$15.99
|$11.99
|PS4
|LIFE IS STRANGE COMPLETE SEASON
|$12.99
|$5.99
|PS4
|LIFE IS STRANGE EPISODE 5
|$3.24
|$1.49
|PS4
|LUMO
|$11.99
|$3.99
|PS4
|MAFIA III
|$29.99
|$19.99
|PS4
|MAFIA III DELUXE EDITION
|$44.99
|$29.99
|PS4
|MAFIA III SEASON PASS
|$22.49
|$14.99
|PS4
|MATTERFALL
|$14.99
|$9.99
|PS4
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
|$16.99
|$13.99
|PS4
|MONSTER JAM: CRUSH IT!
|$12.99
|$5.99
|PS4
|MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED
|$25.99
|$11.99
|PS4
|OCEANHORN – MONSTER OF UNCHARTED SEAS
|$11.24
|$7.49
|PS4
|OMEGA QUINTET
|$20.99
|$11.99
|PS4
|OVERCOOKED
|$11.89
|$6.79
|PS4
|PRO EVOLUTION SOCCER 2017
|$26.79
|$13.59
|PS4
|PUZZLE SHOWDOWN 4K
|$5.99
|$1.99
|PS4
|RESIDENT EVIL TRIPLE PACK
|$44.61
|$29.73
|PS4
|ROBOTRIOT HYPER EDITION
|$5.99
|$3.99
|PS4
|ROCK BAND 4 RIVALS BUNDLE
|$41.99
|$23.99
|PS4
|ROYAL DEFENSE
|$4.89
|$2.79
|PS4
|SHIFTLINGS
|$9.89
|$4.79
|PS4
|SHINESS: THE LIGHTNING KINGDOM
|$20.99
|$11.99
|PS4
|SIRALIM
|$5.99
|$1.99
|PS4
|SIRALIM 2
|$8.99
|$2.99
|PS4
|SLAYAWAY CAMP: THE BUTCHER’S RECUT
|$14.44
|$11.89
|PS4
|SNIPER GHOST WARRIOR 3
|$42.59
|$25.19
|PS4
|SPACE HULK
|$22.49
|$14.99
|PS4
|SPACE HULK: ASCENSION
|$26.24
|$17.49
|PS4
|SPEEDRUNNERS
|$6.99
|$3.99
|PS4
|SPEEDRUNNERS DELUXE BUNDLE
|$11.89
|$6.79
|PS4
|SPELLSPIRE
|$6.99
|$3.99
|PS4
|STIKBOLD!
|$6.99
|$3.99
|PS4
|STREET FIGHTER V – DELUXE V2
|$59.99
|$39.99
|PS4
|STYX: MASTER OF SHADOWS + STYX: SHARDS OF DARKNESS
|$41.99
|$23.99
|PS4
|STYX: SHARDS OF DARKNESS
|$34.99
|$19.99
|PS4
|SUBJECT 13
|$4.19
|$1.39
|PS4
|SUBMERGED
|$12.99
|$5.99
|PS4
|SUPER DUNGEON BROS
|$12.99
|$5.99
|PS4
|TABLE TOP RACING: WORLD TOUR
|$8.99
|$2.99
|PS4
|THE FLAME IN THE FLOOD: COMPLETE EDITION
|$11.24
|$7.49
|PS4
|THE JACKBOX PARTY PACK 3
|$18.74
|$12.49
|PS4
|THE KING OF FIGHTERS 2000
|$6.49
|$2.99
|PS4
|THE LAST BLADE 2
|$9.74
|$4.49
|PS4
|THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR
|$16.99
|$13.99
|PS4
|THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR – DELUXE
|$21.24
|$17.49
|PS4
|THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR: THE METRONOMICON – SEASON PASS
|$6.79
|$5.59
|PS4
|THE SURGE
|$41.99
|$23.99
|PS4
|THE TOWN OF LIGHT
|$15.99
|$11.99
|PS4
|TONY HAWK PRO SKATER 5
|$39.59
|$19.19
|PS4
|TORMENT: TIDES OF NUMENERA
|$34.99
|$19.99
|PS4
|TRANSFORMERS DEVASTATION
|$24.79
|$9.59
|PS4
|TRANSFORMERS RISE OF THE DARK SPARK GOLD EDITION
|$37.19
|$14.39
|PS4
|TYPOMAN
|$8.44
|$3.89
|PS4
|UTAWARERUMONO: MASK OF DECEPTION
|$42.49
|$34.99
|PS4
|UTAWARERUMONO: MASK OF TRUTH US
|$44.99
|$39.99
|PS4
|VALKYRIA REVOLUTION
|$35.99
|$31.99
|PS4
|VALLEY
|$11.99
|$3.99
|PS4
|WARHAMMER 40K: DEATHWATCH
|$29.99
|$19.99
|PS4
|WE ARE THE DWARVES
|$10.49
|$5.99
|PS4
|YOOKA-LAYLEE
|$29.99
|$19.99
|PS4
|ZOTRIX
|$5.99
|$1.99
|PS3
|LIFE IS STRANGE EPISODE 2
|$3.24
|$1.49
|PS3
|LIFE IS STRANGE EPISODE 4
|$3.24
|$1.49
|PS3
|LIFE IS STRANGE EPISODE 5
|$3.24
|$1.49
|PS3
|ALIEN SHOOTER
|$5.59
|$3.19
|PS3
|DEADPOOL
|$23.99
|$7.99
|PS3
|DEUS EX: HUMAN REVOLUTION THE MISSING LINK
|$3.59
|$1.19
|PS3
|DON’T STARVE: GIANT EDITION
|$9.74
|$4.49
|PS3
|LIFE IS STRANGE COMPLETE SEASON
|$12.99
|$5.99
|PS3
|LIFE IS STRANGE EPISODE 3
|$3.24
|$1.49
|PS3
|PRO EVOLUTION SOCCER 2017
|$14.99
|$9.99
|PS3
|SPACE HULK
|$13.99
|$7.99
|PS3
|THE KING OF FIGHTERS XIII
|$17.99
|$5.99
|PS3
|TONY HAWK’S PRO SKATER 5
|$19.79
|$9.59
|PS3
|TRANSFORMERS DEVASTATION
|$24.79
|$9.59
|PS3
|TRANSFORMERS RISE OF THE DARK SPARK – GOLD EDITION
|$24.79
|$9.59
|PSP
|MYST
|$7.79
|$3.59
|PSP
|STREETKIX
|$7.79
|$3.59
|PSP
|TAC HEROES: BIG RED ONE
|$7.79
|$3.59
|PS VITA
|AMNESIA: MEMORIES
|$17.99
|$5.99
|PS VITA
|ANTIQUIA LOST
|$12.74
|$10.49
|PS VITA
|BARD’S GOLD
|$3.34
|$1.69
|PS VITA
|DARKEST DUNGEON
|$17.49
|$9.99
|PS VITA
|DON’T STARVE: GIANT EDITION
|$9.74
|$4.49
|PS VITA
|MEIQ: LABYRINTH OF DEATH
|$17.99
|$5.99
|PS VITA
|SIRALIM
|$5.99
|$1.99
|PS VITA
|SIRALIM 2
|$8.99
|$2.99
|PS VITA
|SPACE HULK
|$13.99
|$7.99
|PS VITA
|SPELLSPIRE
|$6.99
|$3.99
|PS VITA
|THE CALIGULA EFFECT
|$31.99
|$23.99
|PS VITA
|UTAWARERUMONO: MASK OF DECEPTION
|$33.99
|$27.99
|PS VITA
|UTAWARERUMONO: MASK OF TRUTH
|$35.99
|$31.99
|PS VITA
|VALKYRIA REVOLUTION
|$35.99
|$31.99
A life-long and avid gamer, William D'Angelo was first introduced to VGChartz in 2007. After years of supporting the site, he was brought on in 2010 as a junior analyst, working his way up to lead analyst in 2012. He has expanded his involvement in the gaming community by producing content on his own YouTube channel and Twitch channel dedicated to gaming Let's Plays and tutorials. You can contact the author at wdangelo@vgchartz.com or on Twitter @TrunksWD.
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