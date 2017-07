Project Cars 2 has 180 Confirmed Cars - News

/ 3,870 Views

by, posted 22 hours ago

Developer Slightly Mad announced there will be 180 cars in Project Cars 2 and revealed a list of the majority of them. Some of the cars will be released later as part of the season pass.

Project Cars 2 will also feature nine racing disciplines and over 60 tracks.

Here is the list of confirmed cars:

Open Wheel

2011 FORMULA A

2015 FORMULA RENAULT 3.5

2016 FORMULA C

2011 FORMULA ROOKIE

2018 FORMULA X

Vintage Open Wheel

1986 LOTUS TYPE 98T RENAULT

1977 LOTUS TYPE 78 COSWORTH

1967 LOTUS TYPE 49 COSWORTH

1970 LOTUS TYPE 49C COSWORTH

1972 LOTUS TYPE 72D COSWORTH

1963 LOTUS TYPE 25 CLIMAX

1967 LOTUS TYPE 51

Indycar

2016 DALLARA DW 12 CHEVY (OVAL)

2016 DALLARA DW 12 CHEVY (ROAD COURSE)

2016 DALLARA DW 12 HONDA (OVAL)

2016 DALLARA DW 12 HONDA (ROAD COURSE)

Vintage Indycar

1963 AGAJANIAN WATSON ROADSTER

1965 LOTUS TYPE 38 FORD

1968 LOTUS TYPE 56 FORD

Group 4

1981 BMW M1 PROCAR

Group 5

1978 BMW 320 TURBO GROUP 5

1980 FORD CAPRI ZAKSPEED GROUP 5

1984 NISSAN KDR30 SUPER SILHOUETTE

1977 PORSCHE 935/77

1979 PORSCHE 935/80

1982 NISSAN 280ZX IMSA GTX

Group 6

1978 RENAULT ALPINE A442B

1977 PORSCHE 936 SPYDER

Group A

1991 AUDI V8 DTM

1991 MERCEDES BENZ 190E 2.5-16 EVO2 DTM

1988 FORD SIERRA RS500 COSWORTH GROUP A

1991 BMW E30 M3 GROUP A

1990 NISSAN SKYLINE GT-R (R32) GROUP A*

Group C

1988 JAGUAR XJR-9

1988 JAGUAR XJR-9 (LE MANS VERSION)

1989 SAUBER C9 MERCEDES BENZ

1989 SAUBER C9 MERCEDES BENZ (LE MANS VERSION)

1988 NISSAN GTP ZX-TURBO

1989 NISSAN R89C

1989 NISSAN R89C (LE MANS VERSION)

1987 PORSCHE 962C

1988 PORSCHE 962C LANGHECK

GTO

1989 AUDI 90 QUATTRO IMSA GTO

1997 FORD MUSTANG COBRA SCCA TRANSAM

1994 NISSAN 300ZX TURBO IMSA GTS

1994 NISSAN 300ZX TURBO LE MANS

GT1

1997 MCLAREN F1 GTR LONGTAIL

1998 MERCEDES BENZ CLK-LM

1998 PORSCHE 911 GT1-98

1998 PANOZ ESPERANTE GTR-1

1998 NISSAN R390 GT1 LONG TAIL

GTE

2015 ASTON MARTIN VANTAGE GTE

2016 BMW M6 GTLM

2015 CHEVROLET CORVETTE C7.R

2016 FORD GT LM GTE

GT3

2017 ACURA NSX GT3

2013 ASTON MARTIN VANTAGE GT3

2015 AUDI R8 LMS GT3

2015 AUDI R8 LMS GT3 ENDURANCE

2015 BENTLEY CONTINENTAL GT3

2016 BENTLEY CONTINENTAL GT3 ENDURANCE

2016 BENTLEY CONTINENTAL GT3

2016 BMW M6 GT3

2012 BMW Z4 GT3

2015 CADILLAC ATS-V.R GT3

2016 FERRARI 488 GT3

2012 GINETTA G55 GT3

2016 MCLAREN 650S GT3

2015 MERCEDES AMG GT3

2013 MERCEDES BENZ SLS AMG GT3

2016 NISSAN GT-R NISMO GT3

2016 PORSCHE 911 GT3 R

2016 PORSCHE 911 GT3 R ENDURANCE

GT4

2013 ASTON MARTIN VANTAGE GT4

2012 BMW M3 GT4 E92

2013 FORD MUSTANG BOSS 302R1

2016 FORD MUSTANG RTR GT4

2012 GINETTA G55 GT4

2016 KTM X-BOW GT4

2016 PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT MR

GT5

2015 GINETTA G40 GT5

LMP1

2014 AUDI R18 E-TRON QUATTRO

2014 MAREK RP339H

2016 RWD P30 LMP1

LMP2

2016 LIGIER JS P2 NISSAN

2016 LIGIER JS P2 HONDA

2016 LIGIER JS P2 JUDD

2016 RWD P20 LMP2

2013 MAREK RP219D

2013 ORECA 03 NISSAN

LMP3

2016 GINETTA LMP3

2016 LIGIER JS P3

LMP900

2002 AUDI R8 (LMP900)

2003 BENTLEY SPEED 8

1999 BMW V12 LMR

Vintage Prototype

1967 FORD GT40 MK. IV

1965 LOTUS TYPE 40 FORD

Touring Car

2012 BMW 320 TC (E90)

2016 MERCEDES AMG A45

2016 OPEL ASTRA

2016 RENAULT MEGANE R.S

Vintage Touring and GT

1959 ASTON MARTIN DBR1/300

1973 NISSAN FAIRLADY 240ZG GTS-II

1974 JAGUAR E-TYPE V12 GROUP44*

1972 BMW 2002 STANCEWORKS EDITION

1972 FORD ESCORT MK1 RACING

1971 MERCEDES BENZ 300SEL 6.8 AMG

1952 MERCEDES BENZ 300SL (W194)

Road Cars

2017 MCLAREN 720S

2014 MCLAREN P1

2016 PAGANI HUAYRA BC

2015 PORSCHE 918 SPYDER

2014 RADICAL RXC TURBO

2017 BAC MONO

2016 FORD GT

1994 JAGUAR XJ220 S TWR

2010 PAGANI ZONDA CINQUE ROADSTER

2016 PORSCHE 911 GT3 RS

2017 ACURA NSX

2015 ASTON MARTIN VANTAGE GT12

2015 AUDI R8 V10 PLUS

2015 CHEVROLET CORVETTE C7 Z06

2016 MCLAREN 570S

1994 MCLAREN F1

2016 MERCEDES AMG GT R

2017 NISSAN GT-R NISMO (R35)

2011 BMW 1M STANCEWORK EDITION

2015 CATERHAM SEVEN 620 R

2017 CHEVROLET CAMARO ZL-1

2016 JAGUAR F-TYPE SVR

2015 KTM X-BOW R

2011 BMW 1-SERIES M COUPÉ (E82)

2015 FORD MUSTANG GT

2015 MERCEDES AMG A45 4MATIC EDITION 1

2016 MERCEDES AMG C63 COUPÉ S

2006 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX FQ-360

2012 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X FQ-400

2013 AUDI A1 QUATTRO

2016 HONDA CIVIC TYPE-R (EURO SPEC)*

1999 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI T.M.E.

2014 RENAULT MEGANE R.S. 275 TROPHY-R

1973 BMW 2002 TURBO

1972 FORD ESCORT MK1 RS1600

2016 FORD F-150 RTR FUNHAVER

1966 FORD MUSTANG 2+2 FASTBACK

Track Day

2015 ASTON MARTIN VULCAN

2016 GINETTA G57

2016 MCLAREN P1 GTR

2016 MITSUBISHI LANCER EVO VI SVA

2013 ZONDA ZONDA REVOLUCION

2011 RADICAL SR8 RX

2012 CATERHAM SP/300R

2015 HONDA 2+4 CONCEPT

1999 NISSAN SKYLINE GT-R (R34) SMS-R

2011 RADICAL SR3 RS

WRX

2016 FORD FOCUS RS RALLYCROSS

2016 HONDA CIVIC COUPÉ GRX

2016 MERCEDES AMG A45 RALLYCROSS

2016 MINI COUNTRYMAN RX

2016 RENAULT MEGANE R.S. RALLYCROSS

2016 VOLKSWAGEN POLO RX SUPERCAR

RX Lite

2016 OMSE RX SUPERCAR LITE

Vintage RX

1972 FORD ESCORT MK1 RALLYCROSS

Miscellaneous

2012 MAZDA MX-5 RADBUL

2013 FORD FALCON FG (COTF)

2009 RENAULT MEGANE TROPHY V6

2015 RENAULT SPORT R.S. 01

2013 RENAULT CLIO CUP

2011 KART 100CC

2012 GINETTA G40 JUNIOR

2016 FORD FUSION STOCK CAR

Project Cars 2 will launch for the PlayStation 4, Xbox One and Windows PC worldwide on September 22.

A life-long and avid gamer, William D'Angelo was first introduced to VGChartz in 2007. After years of supporting the site, he was brought on in 2010 as a junior analyst, working his way up to lead analyst in 2012. He has expanded his involvement in the gaming community by producing content on his own YouTube channel and Twitch channel dedicated to gaming Let's Plays and tutorials. You can contact the author at wdangelo@vgchartz.com or on Twitter @TrunksWD.

More Articles