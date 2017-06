Save Up to 50% on Games in the US PlayStation Store Mid-Year Sale - News

Sony is discounting games up to 50 percent off on the US PlayStation Store and up to 75 percent off for PlayStation Plus members as part of the Mid-Year Sale.

The Mid-Year Sale ends on July 11 at 8am PT / 11am ET.

Here is the complete list of games on sale:

Platform Title Sale Price PS Plus Price Original Price PS4 101 WAYS TO DIE $4.99 $3.99 $9.99 PS4 A BASTARD’S TALE $2.49 $1.99 $4.99 PS4 ACE BANANA (VR) $7.49 $5.99 $14.99 PS4 ADAM’S VENTURE: ORIGINS $14.99 $12.49 $49.99 PS4 ADR1FT $4.99 $2.99 $19.99 PS4 AEGIS OF EARTH: PROTONOVUS ASSAULT $19.99 $11.99 $39.99 PS4 AKIBA’S TRIP: UNDEAD AND UNDRESSED $14.99 $11.99 $29.99 PS4 AMONG THE SLEEP $7.49 $4.49 $14.99 PS4 ANOTHER WORLD – 20TH ANNIVERSARY EDITION $2.39 $1.59 $7.99 PS4 ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK $3.99 $3.19 $7.99 PS4 ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN $1.99 $1.59 $3.99 PS4 ARCANIA – THE COMPLETE TALE $7.99 $3.99 $19.99 PS4 ASSASSIN’S CREED 4 BLACK FLAG GOLD EDITION $24.99 $19.99 $49.99 PS4 ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY $12.49 $9.99 $24.99 PS4 ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG $14.99 $11.99 $29.99 PS4 ATELIER FIRIS ~THE ALCHEMIST AND THE MYSTERIOUS JO $47.99 $41.99 $59.99 PS4 ATTACK ON TITAN $35.99 $29.99 $59.99 PS4 AVANT-GARDE BUNDLE $24.99 $19.99 $49.99 PS4 AZKEND 2: THE WORLD BENEATH $2.39 $1.59 $7.99 PS4 BASEBALL RIOT $1.49 $0.99 $4.99 PS4 BATTLEZONE (VR) $23.99 $19.99 $39.99 PS4 BEDLAM: THE GAME BY CHRISTOPHER BROOKMYRE $4.99 $3.99 $9.99 PS4 BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK $47.99 $41.99 $59.99 PS4 BIG BUCK HUNTER ARCADE $9.99 $5.99 $19.99 PS4 BLUE ESTATE – THE GAME $4.54 $3.24 $12.99 PS4 BOUND $9.99 $7.99 $19.99 PS4 BOUND BY FLAME $6.99 $4.99 $19.99 PS4 BROKEN SWORD 5 – THE SERPENT’S CURSE $7.49 $4.99 $24.99 PS4 CABELA’S AFRICAN ADVENTURES $13.19 $9.59 $39.99 PS4 CATLATERAL DAMAGE (VR) $3.99 $2.99 $9.99 PS4 CHARIOT $5.99 $3.74 $14.99 PS4 CHRONICLES OF TEDDY: HARMONY OF EXIDUS $5.99 $2.99 $14.99 PS4 CLAIRE $5.24 $3.74 $14.99 PS4 CLASSICS PS4 BUNDLE $9.99 $7.99 $19.99 PS4 COFFIN DODGERS $4.79 $2.39 $11.99 PS4 COLOR GUARDIANS $2.99 $1.99 $9.99 PS4 COUNTERSPY $7.49 $5.99 $14.99 PS4 DEAD NATION $5.99 $4.49 $14.99 PS4 DEER SIMULATOR $5.99 $4.79 $11.99 PS4 DIABLO III: ETERNAL COLLECTION $44.99 $39.59 $59.99 PS4 DINO DINI’S KICK OFF REVIVAL $4.99 $3.99 $9.99 PS4 DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE $23.99 $17.99 $59.99 PS4 DOKI-DOKI UNIVERSE $7.49 $5.99 $14.99 PS4 DRAWN TO DEATH LIVE $9.99 $7.99 $19.99 PS4 DRIVECLUB – BIKES STANDALONE $9.99 $7.99 $19.99 PS4 DUCK DYNASTY $14.99 $9.99 $49.99 PS4 DYING: REBORN STANDARD $9.99 $7.99 $19.99 PS4 DYING: REBORN ULTIMATE BUNDLE $12.49 $9.99 $24.99 PS4 DYING: REBORN VR (VR) $4.99 $3.99 $9.99 PS4 DYNASTY WARRIORS: GODSEEKERS $35.99 $23.99 $59.99 PS4 ENTWINED $4.99 $3.99 $9.99 PS4 ESCAPE PLAN $4.99 $3.99 $9.99 PS4 ESCAPE PLAN ULTIMATE $7.49 $5.99 $14.99 PS4 FALLOUT 4 $22.49 $20.09 $29.99 PS4 FALLOUT 4 SEASON PASS $37.49 $33.49 $49.99 PS4 FAR CRY 4 $19.99 $15.99 $39.99 PS4 FAR CRY 4 GOLD EDITION PS4 $29.99 $23.99 $59.99 PS4 FAT PRINCESS ADVENTURES $2.99 $1.99 $9.99 PS4 FINAL FANTASY XIV ONLINE STARTER EDITION $11.99 $9.99 $19.99 PS4 FLOW $2.99 $2.39 $5.99 PS4 FLOWER $3.49 $2.79 $6.99 PS4 FORCED: SLIGHTLY BETTER EDITION $5.99 $2.99 $14.99 PS4 FORMA.8 $7.49 $5.99 $14.99 PS4 FURI $9.99 $7.99 $19.99 PS4 FURI – DEFINITIVE EDITION $10.99 $8.79 $21.99 PS4 FURI: ONE MORE FIGHT $1.99 $1.59 $3.99 PS4 GAUNTLET: SLAYER EDITION $9.99 $7.99 $19.99 PS4 GIANA SISTERS: TWISTED DREAMS: DIRECTOR’S CUT $2.99 $1.49 $14.99 PS4 GOD OF WAR III REMASTERED $5.99 $3.99 $19.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V $35.99 $29.99 $59.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE $41.79 $34.19 $75.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V & MEGALODON SHARK CASH CARD BUNDLE $67.99 $54.39 $135.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V & WHALE SHARK CARD BUNDLE $54.44 $44.54 $98.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD $94.99 $89.99 $99.99 PS4 GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE WHALE SHARK CASH CARD $47.49 $44.99 $49.99 PS4 GRYPHON KNIGHT EPIC $3.99 $2.99 $9.99 PS4 GUNS GORE AND CANNOLI $4.99 $3.99 $9.99 PS4 HANDBALL 16 $8.99 $5.99 $29.99 PS4 HARDWARE: RIVALS $7.99 $5.99 $19.99 PS4 HASBRO FAMILY FUN PACK CONQUEST EDITION $19.99 $15.99 $39.99 PS4 HASBRO FAMILY FUN PACK SUPER EDITION $29.99 $23.99 $59.99 PS4 HELLDIVERS DEMOCRACY STRIKES BACK EDITION $9.99 $7.99 $19.99 PS4 HERE THEY LIE $9.99 $7.99 $19.99 PS4 HITMAN GO: DEFINITIVE EDITION $2.79 $1.99 $7.99 PS4 HOHOKUM $4.99 $3.99 $9.99 PS4 HONOR AND DUTY: ARCADE EDITION $2.09 $1.39 $6.99 PS4 HOW TO SURVIVE 2 $5.99 $3.74 $14.99 PS4 HUNTER’S LEGACY $3.49 $2.79 $6.99 PS4 HUSTLE KINGS VR $9.99 $7.99 $19.99 PS4 I AM BREAD $3.89 $2.59 $12.99 PS4 I ZOMBIE $2.24 $1.11 $4.49 PS4 INFINIFACTORY $12.49 $9.99 $24.99 PS4 JOTUN: VALHALLA EDITION $6.74 $4.94 $14.99 PS4 JOURNEY $7.49 $5.99 $14.99 PS4 JOURNEY COLLECTOR’S EDITION $12.49 $9.99 $24.99 PS4 JUST SING $14.99 $11.99 $29.99 PS4 KHOLAT $6.99 $4.99 $19.99 PS4 KILLZONE SHADOW FALL: INTERCEPT $7.99 $5.99 $19.99 PS4 KILLZONE: SHADOW FALL $7.99 $5.99 $19.99 PS4 KING ODDBALL $1.49 $0.99 $4.99 PS4 KNACK $6.99 $4.99 $19.99 PS4 LARA CROFT GO $4.99 $3.99 $9.99 PS4 LEGO THE HOBBIT $7.99 $4.99 $19.99 PS4 LETTER QUEST REMASTERED $3.39 $2.49 $9.99 PS4 LITTLEBIGPLANET 3 $8.99 $6.99 $19.99 PS4 LOVELY PLANET $4.99 $3.99 $9.99 PS4 MAD MAX $9.99 $7.99 $19.99 PS4 MADDEN NFL 17 $13.19 $9.99 $39.99 PS4 MALICIOUS FALLEN $14.99 $11.99 $29.99 PS4 MCDROID $2.39 $1.59 $7.99 PS4 MERVILS: A VR ADVENTURE (VR) $9.99 $7.99 $19.99 PS4 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR – GAME OF THE YEAR EDITION $5.99 $3.99 $19.99 PS4 MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED $19.99 $15.99 $39.99 PS4 MORTAL KOMBAT X KOMBAT PACK (THE SEASON PASS) $5.99 $4.99 $9.99 PS4 MORTAL KOMBAT X KOMBAT PACK 2 $11.99 $9.99 $19.99 PS4 MOTOGP 14 $10.49 $7.49 $29.99 PS4 MOTORCYCLE CLUB $5.99 $3.99 $19.99 PS4 MURDERED: SOUL SUSPECT $6.99 $4.99 $19.99 PS4 MUTANT MUDDS DELUXE $2.99 $1.99 $9.99 PS4 MUTANT MUDDS: SUPER CHALLENGE $2.99 $1.99 $9.99 PS4 MX VS. ATV UNTAMED $3.99 $1.99 $9.99 PS4 MXGP – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME $10.49 $7.49 $29.99 PS4 MY NIGHT JOB $3.19 $2.39 $7.99 PS4 NATURAL DOCTRINE $7.99 $5.99 $19.99 PS4 NEBULOUS (VR) $5.99 $4.49 $14.99 PS4 NECROPOLIS $17.99 $14.99 $29.99 PS4 NINJA PIZZA GIRL $3.99 $2.99 $9.99 PS4 NO TIME TO EXPLAIN $7.49 $5.99 $14.99 PS4 ODDWORLD: NEW N TASTY $6.99 $4.99 $19.99 PS4 ODDWORLD: NEW’N’ TASTY – ALF’S MISSION DLC $1.22 $0.87 $3.49 PS4 PARTY HARD $6.49 $5.19 $12.99 PS4 PIXEL GEAR (VR) $5.49 $4.39 $10.99 PS4 PIXEL PIRACY $4.49 $2.99 $14.99 PS4 PLAGUE INC: EVOLVED $7.49 $5.99 $14.99 PS4 PRIMAL CARNAGE: EXTINCTION $7.99 $3.99 $19.99 PS4 PUNCH CLUB $4.99 $3.99 $9.99 PS4 PUZZLE SHOWDOWN 4K $5.99 $4.99 $9.99 PS4 Q.U.B.E: DIRECTOR’S CUT $2.99 $1.99 $9.99 PS4 RATCHET & CLANK $9.99 $7.99 $19.99 PS4 RAYMAN LEGENDS $17.99 $13.99 $39.99 PS4 RAYON RIDDLES – RISE OF THE GOBLIN KING $5.99 $4.79 $11.99 PS4 RESOGUN $5.24 $3.74 $14.99 PS4 RETRO CITY RAMPAGE DX $3.99 $2.49 $9.99 PS4 REUS $9.99 $8.74 $24.99 PS4 RIDE $14.99 $8.99 $59.99 PS4 RIGS MECHANIZED COMBAT LEAGUE $24.99 $19.99 $49.99 PS4 RISK OF RAIN $4.99 $3.99 $9.99 PS4 ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED $19.99 $15.99 $39.99 PS4 ROGUE LEGACY $6.79 $3.39 $16.99 PS4 ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIII $35.99 $29.99 $59.99 PS4 ROUNDABOUT $2.99 $1.99 $9.99 PS4 RUGBY WORLD CUP 2015 $8.99 $5.99 $29.99 PS4 SAMURAI WARRIORS 4-II $29.99 $19.99 $49.99 PS4 SHADOW OF THE BEAST $9.99 $7.99 $19.99 PS4 SHADWEN $5.09 $3.39 $16.99 PS4 SHIFTLINGS $7.49 $4.94 $14.99 PS4 SHRED IT! $4.49 $3.49 $9.99 PS4 SHUTSHIMI $2.99 $1.99 $9.99 PS4 SIRALIM $4.99 $3.99 $9.99 PS4 SIRALIM 2 $7.49 $5.99 $14.99 PS4 SNIPER ELITE 4 $35.99 $29.99 $59.99 PS4 SNIPER ELITE 4 DELUXE EDITION $53.99 $44.99 $89.99 PS4 SOUL AXIOM $4.79 $3.59 $11.99 PS4 SOUND SHAPES PS4 $4.99 $3.99 $9.99 PS4 SOUND SHAPES ULTIMATE BUNDLE $9.99 $7.99 $19.99 PS4 SPACE RIFT – EPISODE 1 (VR) $9.99 $7.99 $19.99 PS4 SPARKLE 2 $2.39 $1.59 $7.99 PS4 SPARKLE UNLEASHED $2.39 $1.59 $7.99 PS4 STAR WARS BATTLEFRONT ULTIMATE EDITION $19.99 $9.99 $39.99 PS4 STEAMWORLD DIG $3.49 $2.49 $9.99 PS4 STEAMWORLD HEIST $7.49 $5.99 $14.99 PS4 STEAMWORLD HEIST – THE OUTSIDER $2.49 $1.99 $4.99 PS4 STIKBOLD! $3.99 $2.99 $9.99 PS4 STORIES: THE PATH OF DESTINIES $5.24 $3.74 $14.99 PS4 STRIKE VECTOR EX $4.49 $2.99 $14.99 PS4 SUBMERGED $3.99 $1.99 $19.99 PS4 SUPER STARDUST ULTRA $6.49 $5.19 $12.99 PS4 SUPER STARDUST ULTRA VR $9.99 $7.99 $19.99 PS4 SURGEON SIMULATOR A&E + I AM BREAD $5.99 $3.99 $19.99 PS4 SURGEON SIMULATOR: A&E ANNIVERSARY EDITION $3.89 $2.59 $12.99 PS4 SURGEON SIMULATOR: EXPERIENCE REALITY (VR) (PSX) $13.99 $11.99 $19.99 PS4 TABLE TOP RACING: WORLD TOUR – SWAG BAG $7.59 $5.69 $18.99 PS4 TALES OF ZESTIRIA $20.99 $14.99 $59.99 PS4 TEARAWAY UNFOLDED $9.99 $7.99 $19.99 PS4 TENNIS IN THE FACE $1.49 $0.99 $4.99 PS4 TESO: MORROWIND BUNDLE $46.19 $40.19 $59.99 PS4 TESO: MORROWIND COLLECTOR’S EDITION BUNDLE $61.59 $53.59 $79.99 PS4 THE ASSEMBLY (VR) $14.99 $11.99 $29.99 PS4 THE BRIDGE $3.39 $2.29 $9.99 PS4 THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION $13.99 $11.99 $19.99 PS4 THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND COLLECTOR’S ED. UPGRADE $50.99 $44.99 $59.99 PS4 THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND UPGRADE $33.99 $29.99 $39.99 PS4 THE FINAL STATION $7.49 $5.99 $14.99 PS4 THE FLAME IN THE FLOOD: COMPLETE EDITION $7.49 $5.99 $14.99 PS4 THE LAST OF US: LEFT BEHIND STAND ALONE $4.99 $3.99 $9.99 PS4 THE LITTLE ACRE $5.19 $3.89 $12.99 PS4 THE MAGIC CIRCLE: GOLD EDITION $7.99 $4.99 $19.99 PS4 THE UNFINISHED SWAN $4.49 $2.99 $14.99 PS4 THE VANISHING OF ETHAN CARTER $7.99 $5.99 $19.99 PS4 THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT: REVIVAL EDITION $19.99 $15.99 $39.99 PS4 THE WOLF AMONG US $9.99 $7.49 $24.99 PS4 THREE FOURTHS HOME: EXTENDED EDITION $1.99 $1.49 $4.99 PS4 TIME MACHINE VR (VR) $14.99 $11.99 $29.99 PS4 TINA’S TOY FACTORY $0.89 $0.59 $2.99 PS4 TOKYO TWILIGHT GHOST HUNTERS DAYBREAK: SPECIAL GIGS $19.99 $9.99 $49.99 PS4 TONY HAWK PRO SKATER 5 $23.99 $19.79 $59.99 PS4 TOUHOU: SCARLET CURIOSITY $9.99 $7.99 $19.99 PS4 TOWER OF GUNS (PLUS TITLE) $4.49 $2.99 $14.99 PS4 TRACKMANIA TURBO $19.99 $15.99 $39.99 PS4 TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON $29.99 $24.99 $49.99 PS4 TRINE 2: COMPLETE STORY $4.99 $2.99 $19.99 PS4 TRINE 3: THE ARTIFACTS OF POWER $6.59 $4.39 $21.99 PS4 TRINE BUNDLE $8.99 $4.49 $29.99 PS4 TRINE ENCHANTED EDITION $3.74 $2.24 $14.99 PS4 TRINE TRILOGY $10.49 $7.49 $29.99 PS4 TUMBLE VR $4.99 $3.99 $9.99 PS4 TUMBLESTONE $12.49 $9.99 $24.99 PS4 TYPOMAN $6.49 $5.19 $12.99 PS4 UNCANNY VALLEY $6.49 $5.19 $12.99 PS4 UNEARTHING MARS (VR) $7.49 $5.99 $14.99 PS4 UNMECHANICAL: EXTENDED $2.99 $1.99 $9.99 PS4 UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD $9.99 $7.99 $19.99 PS4 USE YOUR WORDS $7.49 $5.99 $14.99 PS4 VERDUN $7.99 $5.99 $19.99 PS4 WAND WARS $5.99 $4.79 $11.99 PS4 WARRIORS OROCHI 3 ULTIMATE $35.99 $23.99 $59.99 PS4 WATCH DOGS $14.99 $11.99 $29.99 PS4 WATCH DOGS PS4 GOLD EDITION $24.99 $19.99 $49.99 PS4 WEEPING DOLL (VR) $4.99 $3.99 $9.99 PS4 WHEELS OF AURELIA $3.99 $2.99 $9.99 PS4 WHITE NIGHT $7.49 $4.94 $14.99 PS4 WRC 5 ESPORTS EDITION $10.49 $6.99 $34.99 PS4 WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP $8.99 $5.99 $29.99 PS4 WRC 6 $24.99 $19.99 $49.99 PS4 ZOMBIE ARMY TRILOGY $19.99 $14.99 $49.99 PS4 ZOMBIE VIKINGS $4.79 $3.59 $11.99 PS4 ZOTRIX $3.99 $2.99 $9.99 PS3 ACES OF THE AIR $2.09 $1.49 $5.99 PS3 AKIBA’S TRIP: UNDEAD AND UNDRESSED $9.99 $7.99 $19.99 PS3 ANOTHER WORLD – 20TH ANNIVERSARY EDITION $2.39 $1.59 $7.99 PS3 ASSASSIN’S CREED ROGUE $12.89 $9.89 $29.99 PS3 ATTACK ON TITAN $35.99 $29.99 $59.99 PS3 BATTLE PRINCESS OF ARCADIAS $11.99 $8.99 $29.99 PS3 BOUND BY FLAME $6.99 $4.99 $19.99 PS3 CABELA’S AFRICAN ADVENTURES $11.99 $9.59 $29.99 PS3 CHARIOT $5.99 $3.74 $14.99 PS3 CLAN OF CHAMPIONS $0.59 $0.39 $1.99 PS3 COUNTERSPY $7.49 $5.99 $14.99 PS3 DEUS EX: HUMAN REVOLUTION – DIRECTOR’S CUT $10.49 $7.49 $29.99 PS3 DIABLO III: REAPER OF SOULS – ULTIMATE EVIL EDITION $14.99 $11.99 $29.99 PS3 DISGAEA 3: ABSENCE OF JUSTICE $7.49 $5.99 $14.99 PS3 DISGAEA D2: A BRIGHTER DARKNESS $15.99 $11.99 $39.99 PS3 DOKI-DOKI UNIVERSE $7.49 $5.99 $14.99 PS3 DUCK DYNASTY $11.99 $9.59 $29.99 PS3 ENTWINED $4.99 $3.99 $9.99 PS3 FAT PRINCESS $1.99 $0.99 $9.99 PS3 FLOW $2.99 $2.39 $5.99 PS3 FLOWER $3.49 $2.79 $6.99 PS3 GOD OF WAR COLLECTION $4.49 $2.99 $14.99 PS3 GOD OF WAR HD $2.99 $1.99 $9.99 PS3 GOD OF WAR II HD $2.99 $1.99 $9.99 PS3 GOD OF WAR: ASCENSION $2.99 $1.99 $9.99 PS3 GOD OF WAR: ASCENSION ULTIMATE EDITION $8.99 $5.99 $29.99 PS3 GOD OF WAR: ORIGINS COLLECTION $2.99 $1.99 $9.99 PS3 GOD OF WAR: ORIGINS COLLECTION CHAINS OF OLYMPUS $3.99 $2.99 $9.99 PS3 HANDBALL 17 $11.99 $7.99 $39.99 PS3 HELLDIVERS DEMOCRACY STRIKES BACK EDITION $9.99 $7.99 $19.99 PS3 HITMAN ABSOLUTION SPECIAL EDITION $6.99 $4.99 $19.99 PS3 HITMAN BLOOD MONEY $5.94 $4.24 $16.99 PS3 HITMAN CONTRACTS $5.94 $4.24 $16.99 PS3 HITMAN SILENT ASSASSIN $5.94 $4.24 $16.99 PS3 HITMAN TRILOGY $13.99 $9.99 $39.99 PS3 HOHOKUM $4.99 $3.99 $9.99 PS3 HOT SHOTS GOLF: OUT OF BOUNDS COMPLETE COLLECTION $5.99 $4.49 $14.99 PS3 HOT SHOTS GOLF: WORLD INVITATIONAL $8.99 $6.99 $19.99 PS3 HUNTER’S TROPHY 2 – AMERICA $2.99 $1.99 $9.99 PS3 HUNTER’S TROPHY 2 – AUSTRALIA $2.99 $1.99 $9.99 PS3 ICO $4.99 $3.99 $9.99 PS3 INFAMOUS 2 $4.99 $3.99 $9.99 PS3 INFAMOUS COLLECTION $7.49 $5.99 $14.99 PS3 INFAMOUS FESTIVAL OF BLOOD $2.49 $1.99 $4.99 PS3 INVIZIMALS: THE LOST KINGDOM $6.74 $5.24 $14.99 PS3 JAK AND DAXTER COLLECTION $4.99 $3.99 $9.99 PS3 JOJO’S BIZZARE ADVENTURE ALL STARS BATTLE $7.49 $4.79 $29.99 PS3 JOURNEY $7.49 $5.99 $14.99 PS3 JUST CAUSE 2 $6.99 $4.99 $19.99 PS3 JUST CAUSE 2 ULTIMATE EDITION $10.49 $7.49 $29.99 PS3 KANE & LYNCH: DEAD MEN $5.24 $3.74 $14.99 PS3 KILLZONE HD $5.99 $4.49 $14.99 PS3 KING ODDBALL $1.49 $0.99 $4.99 PS3 LEGASISTA $9.99 $7.99 $19.99 PS3 LITTLEBIGPLANET $6.99 $4.99 $19.99 PS3 LITTLEBIGPLANET 2 $3.49 $2.49 $9.99 PS3 LITTLEBIGPLANET KARTING $3.49 $2.49 $9.99 PS3 LOST DIMENSION $14.99 $11.99 $29.99 PS3 MAMOROKUN CURSE! $1.99 $1.49 $4.99 PS3 MASTER REBOOT $2.79 $1.39 $6.99 PS3 MODNATION RACERS $3.49 $2.49 $9.99 PS3 MONSTER JAM BATTLEGROUNDS $3.99 $2.49 $9.99 PS3 MOTOGP 13 $11.99 $7.99 $39.99 PS3 MOTOGP 14 $6.99 $4.99 $19.99 PS3 MOTOGP 15 $13.99 $9.99 $39.99 PS3 MOTORSTORM APOCALYPSE $3.99 $2.99 $9.99 PS3 MURDERED: SOUL SUSPECT $5.24 $3.74 $14.99 PS3 MX VS. ATV UNTAMED $3.99 $1.99 $9.99 PS3 MXGP – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME $10.49 $7.49 $29.99 PS3 NATURAL DOCTRINE $4.49 $2.99 $14.99 PS3 ODDWORLD: NEW N TASTY $6.99 $4.99 $19.99 PS3 PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION DX $3.49 $2.49 $9.99 PS3 PAC-MAN MUSEUM $6.99 $4.99 $19.99 PS3 PAIN $2.99 $1.99 $9.99 PS3 PAINKILLER HELL & DAMNATION $7.99 $3.99 $19.99 PS3 PLAYSTATION ALL-STARS BATTLE ROYALE $3.99 $2.99 $9.99 PS3 PLAYSTATION ALL-STARS ULTIMATE $29.99 $23.99 $59.99 PS3 PUZZLE AGENT $2.99 $1.99 $9.99 PS3 QUANTUM CONUNDRUM $5.24 $3.74 $14.99 PS3 RATCHET & CLANK FUTURE: A CRACK IN TIME $4.99 $3.99 $9.99 PS3 RATCHET & CLANK FUTURE: QUEST FOR BOOTY $7.49 $5.99 $14.99 PS3 RATCHET & CLANK FUTURE: TOOLS OF DESTRUCTION $4.99 $3.99 $9.99 PS3 RATCHET & CLANK: ALL 4 ONE $4.99 $3.99 $9.99 PS3 RATCHET & CLANK: COLLECTION $9.99 $7.99 $19.99 PS3 RATCHET & CLANK: FULL FRONTAL ASSAULT $4.99 $3.99 $9.99 PS3 RATCHET & CLANK: INTO THE NEXUS $4.99 $3.99 $9.99 PS3 RATCHET: DEADLOCKED $4.99 $3.99 $9.99 PS3 RECORD OF AGAREST SERIES WAR BUNDLE $19.99 $9.99 $39.99 PS3 RETRO CITY RAMPAGE DX $3.99 $2.49 $9.99 PS3 RIDE $11.99 $7.99 $39.99 PS3 ROGUE LEGACY $6.79 $3.39 $16.99 PS3 RUGBY 15 $4.49 $2.99 $14.99 PS3 RUGBY WORLD CUP 2015 $5.99 $3.99 $19.99 PS3 SAM & MAX: BEYOND TIME AND SPACE – FULL SEASON $7.99 $5.99 $19.99 PS3 SHADOW OF THE COLOSSUS $3.99 $2.99 $9.99 PS3 SHORT PEACE RANKO MOVIE+GAME BUNDLE $6.99 $4.99 $19.99 PS3 SLEEPING DOGS DIGITAL EDITION $6.99 $4.99 $19.99 PS3 SLY COOPER: THIEVES IN TIME $4.99 $3.99 $9.99 PS3 SOUND SHAPES $4.99 $3.99 $9.99 PS3 SOUND SHAPES ULTIMATE BUNDLE $9.99 $7.99 $19.99 PS3 SPARKLE 2 $2.39 $1.59 $7.99 PS3 SPARKLE UNLEASHED $2.39 $1.59 $7.99 PS3 SPORTS CHAMPIONS 2 $1.49 $0.99 $4.99 PS3 STARHAWK ULTIMATE EDITION $2.49 $1.49 $9.99 PS3 SUIKODEN 3 $3.49 $2.49 $9.99 PS3 TALES OF GRACES F (PS3 FULL GAME) $12.24 $8.74 $34.99 PS3 TALES OF MONKEY ISLAND: CHAPTER 1 TRIAL: TALES OF MONKEY ISLAND BUNDLE $7.99 $5.99 $19.99 PS3 TALES OF SYMPHONIA: DAWN OF THE NEW WORLD $6.99 $4.99 $19.99 PS3 TALES OF XILLIA $6.99 $4.99 $19.99 PS3 TALES OF XILLIA 2 $10.49 $7.49 $29.99 PS3 TALES OF ZESTIRIA $17.49 $12.49 $49.99 PS3 TENNIS IN THE FACE $1.49 $0.99 $4.99 PS3 THE BRIDGE $3.39 $2.29 $9.99 PS3 THE LAST OF US $4.99 $3.99 $9.99 PS3 THE LAST OF US: LEFT BEHIND STAND ALONE $4.99 $3.99 $9.99 PS3 THE LEGEND OF KORRA $5.99 $4.94 $14.99 PS3 THE SLY COLLECTION $7.49 $5.99 $14.99 PS3 THE UNFINISHED SWAN $4.49 $2.99 $14.99 PS3 THE WOLF AMONG US: THE WOLF AMONG US – SEASON PASS $5.99 $4.49 $14.99 PS3 TOKYO TWILIGHT GHOST HUNTERS DAYBREAK: SPECIAL GIGS $15.99 $7.99 $39.99 PS3 TOMB RAIDER DIGITAL EDITION $6.99 $4.99 $19.99 PS3 TOMB RAIDER: UNDERWORLD DIGITAL $5.24 $3.74 $14.99 PS3 TONY HAWK PRO SKATER HD $7.49 $4.94 $14.99 PS3 TONY HAWK PRO SKATER HD: TONY HAWK’S PRO SKATER 3 HD REVERT PACK $2.49 $1.99 $4.99 PS3 TONY HAWK’S PRO SKATER 5 $14.99 $9.89 $29.99 PS3 TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON (PS3 FULL GAME – D&D): TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON GOLD EDITION (ULTIMATE EDITION BUNDLE) $15.99 $9.99 $39.99 PS3 TWISTED METAL $2.99 $1.99 $9.99 PS3 TWISTED METAL ULTIMATE BUNDLE $14.99 $11.99 $29.99 PS3 UNCHARTED 2: AMONG THIEVES GOTY EDITION $4.99 $3.99 $9.99 PS3 UNCHARTED 3: DRAKE’S DECEPTION GAME OF THE YEAR DIGITAL EDITION $4.99 $3.99 $9.99 PS3 UNCHARTED GREATEST HITS DUAL PACK $7.49 $5.99 $14.99 PS3 UNCHARTED: DRAKE’S FORTUNE $4.99 $3.99 $9.99 PS3 WHITETAIL CHALLENGE $1.49 $0.99 $4.99 PS3 WIPEOUT HD BUNDLE $5.84 $4.54 $12.99 PS3 WORLD HUNTER $1.49 $0.99 $4.99 PS3 WRC 4 – FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP $5.99 $3.99 $19.99 PS3 WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP $11.99 $7.99 $39.99 PS3 XBLAZE LOST: MEMORIES $15.99 $7.99 $39.99 PS3 ZOMBIE DRIVER COMPLETE EDITION $4.49 $2.99 $14.99 PS Vita AEGIS OF EARTH: PROTONOVUS ASSAULT $14.99 $8.99 $29.99 PS Vita AKIBA’S TRIP: UNDEAD AND UNDRESSED $9.99 $7.99 $19.99 PS Vita AMNESIA: MEMORIES $8.99 $5.99 $29.99 PS Vita ANOTHER WORLD – 20TH ANNIVERSARY EDITION $2.39 $1.59 $7.99 PS Vita AZKEND 2: THE WORLD BENEATH $2.39 $1.59 $7.99 PS Vita BASEBALL RIOT $1.49 $0.99 $4.99 PS Vita BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK $31.99 $27.99 $39.99 PS Vita CLAIRE $5.24 $3.74 $14.99 PS Vita CODE: REALIZE ~GUARDIAN OF REBIRTH~ $19.99 $11.99 $39.99 PS Vita CONCEPTION II: CHILDREN OF THE SEVEN STARS $11.99 $7.49 $29.99 PS Vita COUNTERSPY $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita CRIMINAL GIRLS 2: PARTY FAVORS $19.99 $15.99 $39.99 PS Vita DEAD NATION $3.19 $2.39 $7.99 PS Vita DINO DINI’S KICK OFF $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita DISGAEA 4: A PROMISE REVISTED $19.99 $15.99 $39.99 PS Vita DOKI-DOKI UNIVERSE $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita DYING: REBORN VITA $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita DYNASTY WARRIORS: GODSEEKERS $23.99 $15.99 $39.99 PS Vita ENTWINED $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita ESCAPE PLAN $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita FARMING SIMULATOR 14 $5.99 $4.49 $14.99 PS Vita FARMING SIMULATOR 16 $11.99 $9.99 $19.99 PS Vita FLOW $2.99 $2.39 $5.99 PS Vita FLOWER $3.49 $2.79 $6.99 PS Vita FORMA.8 $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita FREEDOM WARS $4.49 $2.99 $14.99 PS Vita GOD OF WAR: COLLECTION $4.49 $2.99 $14.99 PS Vita GRAND KINGDOM $19.99 $15.99 $39.99 PS Vita GRAVITY BADGERS $0.79 $0.39 $1.99 PS Vita GRAVITY RUSH $6.74 $5.39 $13.49 PS Vita HELLDIVERS DEMOCRACY STRIKES BACK EDITION $9.99 $7.99 $19.99 PS Vita HITMAN GO: DEFINITIVE EDITION $2.79 $1.99 $7.99 PS Vita HOHOKUM $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita HOT SHOTS GOLF: WORLD INVITATIONAL $2.69 $1.34 $13.49 PS Vita HTOLNIQ: THE FIREFLY DIARY $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita HYPERDIMENSION NEPTUNIA REBIRTH1 $8.99 $5.99 $29.99 PS Vita HYPERDIMENSION NEPTUNIA REBIRTH2 $8.99 $5.99 $29.99 PS Vita HYPERDIMENSION NEPTUNIA REBIRTH3: V GENERATION $8.99 $5.99 $29.99 PS Vita JAK AND DAXTER COLLECTION $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita KILLZONE: MERCENARY $7.99 $5.99 $19.99 PS Vita KING ODDBALL $1.49 $0.99 $4.99 PS Vita LARA CROFT GO $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita LETTER QUEST REMASTERED $3.39 $2.49 $9.99 PS Vita LITTLEBIGPLANET $5.24 $3.74 $14.99 PS Vita LOST DIMENSION $14.99 $11.99 $29.99 PS Vita MALICIOUS REBIRTH $3.49 $2.49 $9.99 PS Vita MIND ZERO $12.49 $7.49 $24.99 PS Vita MODNATION RACERS: ROAD TRIP $4.72 $3.37 $13.49 PS Vita MONSTER MONPIECE $5.99 $3.99 $19.99 PS Vita MOTOGP 13 $8.99 $5.99 $29.99 PS Vita NORN9: VAR COMMONS $19.99 $11.99 $39.99 PS Vita ODDWORLD: NEW ‘N’ TASTY $6.99 $4.99 $19.99 PS Vita PLAYSTATION ALL-STARS BATTLE ROYALE $3.99 $2.99 $9.99 PS Vita PLAYSTATIONVITA PETS $8.99 $6.99 $19.99 PS Vita PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS $19.99 $15.99 $39.99 PS Vita RATCHET & CLANK VITA BUNDLE $9.99 $7.99 $19.99 PS Vita RATCHET & CLANK: FULL FRONTAL ASSAULT $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita RESISTANCE: BURNING SKIES $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita RETRO CITY RAMPAGE DX $3.99 $2.49 $9.99 PS Vita RISK OF RAIN $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita ROGUE LEGACY $6.79 $3.39 $16.99 PS Vita RUGBY 15 $4.49 $2.99 $14.99 PS Vita SAMURAI WARRIORS 4-II $23.99 $15.99 $39.99 PS Vita SEVERED $4.49 $2.99 $14.99 PS Vita SHIREN THE WANDERER: THE TOWER OF FORTUNE AND THE DICE OF FATE $19.99 $11.99 $39.99 PS Vita SHUTSHIMI $2.99 $1.99 $9.99 PS Vita SIRALIM $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita SIRALIM 2 $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita SLY COOPER: THIEVES IN TIME $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita SORCERY SAGA: CURSE OF THE GREAT CURRY GOD $7.49 $4.49 $14.99 PS Vita SOUL SACRIFICE DELTA $8.09 $6.29 $17.99 PS Vita SOUND SHAPES $4.99 $3.99 $9.99 PS Vita SOUND SHAPES ULTIMATE BUNDLE $9.99 $7.99 $19.99 PS Vita SPARKLE 2 $2.39 $1.59 $7.99 PS Vita SPARKLE UNLEASHED $2.39 $1.59 $7.99 PS Vita STEAMWORLD DIG $3.49 $2.49 $9.99 PS Vita STEAMWORLD HEIST $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita TALES OF HEARTS R $10.49 $7.49 $29.99 PS Vita TALES OF HEARTS R: TALES OF HEARTS R SEASON PASS $26.69 $23.99 $29.99 PS Vita TEARAWAY $8.99 $6.99 $19.99 PS Vita TENNIS IN THE FACE $1.49 $0.99 $4.99 PS Vita THE BRIDGE $3.39 $2.29 $9.99 PS Vita THE SLY COLLECTION $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita THE UNFINISHED SWAN $4.49 $2.99 $14.99 PS Vita THE WOLF AMONG US $9.99 $7.49 $24.99 PS Vita THREE FOURTHS HOME: EXTENDED EDITION $1.99 $1.49 $4.99 PS Vita TOUCH MY KATAMARI $5.24 $3.74 $14.99 PS Vita UNCANNY VALLEY $6.49 $5.19 $12.99 PS Vita UNCHARTED: GOLDEN ABYSS $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita UNIT 13 $7.49 $5.99 $14.99 PS Vita WARRIORS OROCHI 3 ULTIMATE $23.99 $15.99 $39.99 PS Vita WIPEOUT 2048 $5.39 $4.04 $13.49 PS Vita WRC 4 – FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP $8.99 $5.99 $29.99 PS Vita XBLAZE LOST: MEMORIES $15.99 $7.99 $39.99 PS Vita YOMAWARI: NIGHT ALONE $9.99 $7.99 $19.99 PS Vita YOMAWARI: NIGHT ALONE / HTOLNIQ: THE FIREFLY DIARY $14.99 $11.99 $29.99 PS Vita ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA $19.99 $11.99 $39.99 PSP AEDIS ECLIPSE: GENERATION OF CHAOS $2.39 $1.59 $7.99 PSP AKSYS GAMES IKEMEN BUNDLE $9.99 $5.99 $19.99 PSP APE ESCAPE ON THE LOOSE $2.79 $1.99 $7.99 PSP BLADE DANCER: LINEAGE OF LIGHT $3.19 $2.39 $7.99 PSP BLAZBLUE: CONTINUUM SHIFT II $4.99 $2.99 $9.99 PSP BLAZING SOULS ACCELATE $4.99 $2.99 $9.99 PSP CHAMELEON $1.59 $1.19 $3.99 PSP CHO ANIKI ZERO $2.99 $1.79 $5.99 PSP CLADUN X2 $4.99 $3.99 $9.99 PSP CLADUN: THIS IS AN RPG! $2.49 $1.99 $4.99 PSP DISGAEA 2: DARK HERO DAYS $9.99 $7.99 $19.99 PSP DISGAEA INFINITE $5.99 $4.49 $14.99 PSP DISGAEA: AFTERNOON OF DARKNESS $7.49 $5.99 $14.99 PSP DRAGONEER’S ARIA $2.49 $1.99 $4.99 PSP GENERATION OF CHAOS 3 $9.99 $7.99 $19.99 PSP GLADIATOR BEGINS $3.99 $2.39 $7.99 PSP GOD OF WAR CHAINS OF OLYMPUS $7.49 $5.99 $14.99 PSP GOD OF WAR: GHOST OF SPARTA $5.99 $4.49 $14.99 PSP GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS $4.99 $2.99 $9.99 PSP HAKUOKI: DEMON OF THE FLEETING BLOSSOM $4.99 $2.99 $9.99 PSP HAKUOKI: WARRIORS OF THE SHINSENGUMI $3.99 $2.39 $7.99 PSP JAK AND DAXTER: THE LOST FRONTIER $7.49 $5.99 $14.99 PSP JEANNE D’ARC $5.24 $3.74 $14.99 PSP JIKANDIA: THE TIMELESS LAND $4.99 $2.99 $9.99 PSP MANA KHEMIA: STUDENT ALLIANCE $2.99 $1.99 $9.99 PSP MIMANA IYAR CHRONICLE $4.99 $2.99 $9.99 PSP PARAPPA THE RAPPER $5.24 $3.74 $14.99 PSP PATAPON 2 $2.09 $1.49 $5.99 PSP PATAPON 3 $5.99 $4.49 $14.99 PSP RAGNAROK TACTICS $3.99 $2.39 $7.99 PSP RETRO CITY RAMPAGE DX $3.99 $2.49 $9.99 PSP WARRIORS OF THE LOST EMPIRE $2.39 $1.79 $5.99

A life-long and avid gamer, William D'Angelo was first introduced to VGChartz in 2007. After years of supporting the site, he was brought on in 2010 as a junior analyst, working his way up to lead analyst in 2012. He has expanded his involvement in the gaming community by producing content on his own YouTube channel and Twitch channel dedicated to gaming Let's Plays and tutorials. You can contact the author at wdangelo@vgchartz.com or on Twitter @TrunksWD.

